AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides karantinada

Yazan:
Alaturka Online
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BRÜKSEL (AA) – Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan biriyle temasta bulunduğu için karantinaya girdi.

Kyriakides, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakın temas içinde bulunduğu birinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Kamu sağlığı protokolleri gereğince kendini karantinaya aldığını ve evden çalıştığını kaydeden Kyriakides, test sonuçlarını beklediğini bildirdi.

Kyriakides, "Hastalık belirtisi göstermiyorum ve iyi hissediyorum." ifadesini kullandı.

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