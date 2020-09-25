AB Konseyi Başkanı Michel’den Doğu Akdeniz açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü formatta bir video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti. Üçlü zirvede Türkiye-AB ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde ele alınmış, Türkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edilmişti.

Görüşmenin ardından Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in temas halinde olduğu güvenlik ekibinden bir üyesinin corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı ortaya çıkmış ve Michel, kendini karantinaya almıştı.

AB Konseyi Başkanı Michel’in karantinaya girmesi sonucu bugün yapılması planlanan AB liderler zirvesinin 1-2 Ekim tarihine ertelendi.

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