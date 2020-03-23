AB kurumlarında corona virüsünden ilk ölüm!

Avrupa Birliği (AB) kurumlarında corona virüsü kaynaklı ilk ölüm yaşandı. Avrupa Parlamentosu (AP) Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Dışarıdan sözleşme ile çalışan bir personelimizin corona virüsü nedeniyle vefat ettiğini üzülerek teyit ediyoruz” dedi.

Mahremiyet gerekçesiyle hayatını kaybeden çalışanın isminin açıklanmadığı belirtildi. AP’nin Brüksel’deki İnovasyon ve Teknolojik Destek (ITEC) Departmanında çalıştığı bildirilen ancak ülkesi ve kimliği hakkında bilgi verilmeyen personelin 42 yaşında olduğu aktarıldı.

Hayatını kaybeden çalışanın ayrıca, yakın iş arkadaşlarında da corona virüsü tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve Brexit müzakerecileri Michel Barnier’ın corona virüsü riski nedeniyle kendilerini tecrit ettikleri duyurulmuştu. (İHA)

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