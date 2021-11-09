AB sınırında kriz: Putin ve Erdoğan’a mülteci suçlaması

Avrupa’da göçmen krizi büyüyor… Belarus’tan sınıra dayanan binlerce kaçak göçmen, Polonya sınırına yığılırken. Almanya, “Putin ve Erdoğan bunları gönderiyor. Rus ve Türk Hava Yolları ile geliyorlar” iddiasını ortaya attı. Belarus ve Polonya sınırında gerilim her dakika tırmanıyor.

Ali GÜLEN

Belarus’la arası açık olan ve devlet başkanı Alexander Lukaşenko’yu “diktatör” diye tanımlayan Avrupa Birliği, sınıra göçmen yığılınca alarma geçti.

Belarus ile Polonya sınırında tansiyon her dakika artarken 6000 kaçak göçmen, şu anda sınırda ve bazıları donma noktasında. Avrupa Birliği, kaçak göçmenleri Minsk’e uçaklarla getiren havayolu şirketlerine “ambargo” uygulanması üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

HEPSİNİN HEDEFİ: ALMANYA

Polonya 12 bin asker ve seçkin kuvvetleri sınıra gönderdi; Almanya destek polis kuvvetleri gönderdi ve güvenlik birimleri, “Hepsi de Almanya’ya ulaşmak isteyen göçmenlerin Rusya ve Türkiye’nin sağladığı uçaklarla Belarus’tan getirildiğini” öne sürdü.

Alman Bild Gazetesi, “Kaçak göçmenleri, Belarus üzerinden, Almanya’ya geçmeleri için Putin ve Erdoğan gönderiyor. İkisinin havayolu ile yeni göçmen gönderme yöntemi” başlığını kullandı ve geniş bir haber yayınladı. Tüm Alman, Polonya, Avusturya medyası da konuya geniş yer veriyor.

BILD: PUTİN VE ERDOĞAN GÖNDERİYOR

Bild Gazetesi, “Putin ve Erdoğan Lukaşenko’nun AB’ye yönelik saldırısını destekliyor. Her iki liderin de oradan AB sınırlarının ötesine -bazen silah zoruyla- gönderilmek üzere mümkün olan en kısa sürede çok sayıda göçmeni Minsk’e ulaştırmak için lojistik destek sağlıyor. Birkaç üst düzey Berlin güvenlik görevlisi, oybirliğiyle bunu BILD’e doğruladı. Buna göre, Rus Aeroflot ve Türk Hava Yolları, Belarus’a yönelik havayoluyla insan kaçakçılığına kesin katkı sağlıyor” yorumunu yaptı.

Gazete, Federal Polis Sendikası başkanı Heiko Teggatz’ın, “Aeroflot ve Türk Hava Yolları kaçakçılıkta ana rolü oynuyor” dediğini yazdı.

AB KOMİSYON BAŞKANI: AMBARGO GELİR

Kaçak göçmenlerin Polonya sınırına insanlık dışı şekilde bırakılmasını ve AB’nin buradan zorlanmasını eleştiren AB, uçak şirketlerine ambargodan söz ediyor.

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, “Göçmenleri kirli emellerine alet etmek isteyenleri uyarıyoruz. AB olarak, bu oyunların bir parçası olan, kaçak göçmen getiren hava yolu şirketlerine ambargoyu görüşüyoruz. Bunlar kara listeye alınabilir” dedi.

KAÇAK TAŞIMA İDDİASI

Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, bir grafik yayınlayarak Türk Hava Yolları ve Rus hava şirketi Aeroflot’un uçuş güzergahlarını verdi. Kaçak göçmenlerin bu güzergahlardan Minsk’e taşındığı ve Mart ayı sonuna kadar da bu trafiğin süreceği belirtiliyor.

Türkiye ile hemen yeniden oturup, Yunanistan’la yapılan bir anlaşma gibi protokol sağlanması isteniyor.

Haftada 57 uçuşla Erbil, Şam, Birleşik Arap Emirlikleri de dahil, Orta Doğu’daki birçok havalimanından binlerce kişinin gelebileceği vurgulanıyor.

Şam’dan uçuşları ise Esad’ın kuzenlerinden birine ait Cham Wings’in yaptığı belirtiliyor.

THY’DEN İDDİALAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Alman basınında çıkan bu iddiaların ardından Türk Hava Yolları’ndan bir açıklama geldi.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı ulusal ve uluslararası medya organlarında Türk Hava Yolları’nın Belarus’a gerçekleştirdiği uçuşların yasadışı göçmen trafiğine zemin hazırladığı öne sürülmektedir. Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir” denildi.

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