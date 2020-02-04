AB Trump’ın Mayınlarla İlgili Kararını Kınadı

Avrupa Birliği (AB), Başkan Donald Trump’ın ABD ordusunca anti-personel kara mayınlarının kullanımına yönelik kısıtlamaları gevşetme kararını kınadı. AB, Washington’a karşı resmi düzeydeki nadir eleştirilerinden birini yayınlayarak, Trump’ın mayınlarla ilgili kararını ‘’hiçbir şekilde kabul edilemez’’ olarak niteledi.

AB’nin yaptığı yazılı açıklamada, bu tür mayınlara getirilen yasakların ‘’son 20 yılda on binlerce hayatı kurtardığı” belirtildi ve “bunların herhangi bir yerde ve zamanda herhangi bir tarafça kullanımı AB açısından hiçbir şekilde kabul edilemez olmayı sürdürüyor’’ ifadesi kullanıldı.

Trump, Obama yönetimi sırasında ordunun Kore Yarımadası dışında kara mayınları kullanmasına getirilen yasağı kaldırmıştı. ABD bu kararla İngiltere ve Fransa gibi NATO müttefikleri dahil bu silahların kullanımını yasaklayan ülkelerden ayrılmış oldu.