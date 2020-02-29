AB ülkesinden skandal mülteci açıklaması: Sınırları kapatın

Avusturya’nın göçmen karşıtı başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye’nin mültecilerin Avrupa’ya gidebilmesi için sınır kapılarını açması sonrası AB ülkelerine ilginç bir akıl verdi.

Kurz, 2015 ve 2016 yılları arasında yaşanan mülteci krizini hatırlatarak mülteci akınının Balkanlarda durdurulması gerektiğini belirtti. Zaman zaman yaptığı ırkçı açıklamalarla ‘Türkiye düşmanı’ olarak bilinen Kurz, mültecilerin Balkanlarda durdurulması için bu bölgedeki ülkelerin sınırlarının kapatılması önerisinde bulundu.

“2015 TEKRARLANMAMALI”

Reuters’ın haberine göre Kurz, “AB’deki ortaklarımızla Balkan rotası hakkında görüş alışverişi içindeyiz. Eğer AB dış sınırlarını koruyamazsa Avusturya kendi sınırlarını koruyacaktır” dedi. Avusturya Başbakanı, 2015 yılındaki mülteci akınının tekrar etmemesi gerektiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Radikal sağ çizgide yayın yapan bir televizyon kanalında muhabir olarak çalışan Petra László Sırbistan sınır bölgesinden koşarak Macar topraklarına giren mültecilerle ilgili çekimler yaparken, diğer basın mensuplarının kameralarına mülteci kız çocuğunu tekmelerken ve de kucağında bir çocuk taşıyan bir Suriyeli mülteciye çelme takarken yakalanmıştı.

Büyük yankı uyandıran bu görüntülerin ardından Petra László “saldırganlık” suçlamasıyla mahkeme önüne çıkarılmış, Macar mahkemesi tarafından bu suçtan mahkûm edilmiş ancak cezası askıya alınmıştı.

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