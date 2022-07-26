ABB’den ANKAPARK işletmecisine suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllar sonra belediyeye devredilen ANKAPARK’a ilişkin, işletmecisi ve kamu zararına yol açanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

801 milyon dolara mal olan ve 3 yıl süren hukuki sürecin ardından 18 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK için harekete geçildi.

ABB, ANKAPARK ihalesini alan işletmeci hakkında “Hileli İflas” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

*ANKAPARK ihalesini alan işletmeci hakkında “Hileli İflas” sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur.

*ANKAPARK’ın ABB’ye teslim edilmesine kadar geçen süreçte çürümesine göz yuman ve kamu zararına sebebiyet veren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

*Şeffaf Belediyecilik anlayışımız gereği tüm süreci kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

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