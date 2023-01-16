ABB’den ODTÜ toprağından geçen yola ait açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şu anda ODTÜ arazisinde hiçbir çalışmanın yapılmadığını, projenin zaten bölünmüş olan ODTÜ arazisinin birleştirilmesine yönelik olduğunu açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, son günlerde yeniden gündeme gelen ODTÜ Yolu tartışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

2017 yılında ABB ve ODTÜ arasında yapılan protokolle başlayan süreçle ilgili mahkeme kararları, bakanlık talimatları ve bazı fotoğrafların da yer aldığı açıklama şöyle:

“Hâlihazırda 2017 yılında zaten bölünmüş olan ODTÜ arazisinin birleştirilmesi konusunda tartışmalar yaşanmaktadır. ODTÜ arazisinin bir kısmı, 2017 yılında yapılan çalışmalar sonucunda bölünmüştür. Yolun mevcut durumunda kazı- dolgu çalışması tamamlanmıştır.

“ŞU ANDA GÜZERGÂHTA TEK BİR AĞAÇ BİLE BULUNMAMAKTADIR”

Şu anda güzergâhta tek bir ağaç bile bulunmamaktadır.

Bölgenin imar planı 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. ODTÜ yönetimi ile ABB arasında yine 2017 yılında protokol imzalanmıştır. Bu protokolün tek taraflı iptal edilmesi mümkün olmamakla birlikte, imar planlarının iptali için açılan davalar neticelenmiş, İmar planları Danıştay tarafından kesin olarak onanmıştır. ABB’nin imar planını iptal etme yetkisi yoktur.

“BAKANLIK ABB’YE RESMİ YAZI YAZARAK ÇALIŞMALARIN BAŞLAMASI GEREKTİĞİNİ BİLDİRDİ”

Mahkeme kamu yararı bulunduğu, Konya Yolu’nun alternatifi olduğu, bir afet durumunda kentin güney yönünde telafisi olmayan trajik sonuçlar doğurabileceği gibi gerekçelerle bu kararı almıştır. Mahkeme kararı üzerine Bakanlık da ABB’ye resmi yazı yazarak çalışmaların başlaması gerektiğini bildirmiştir.

Protokol ve mahkeme kararlarına rağmen, ABB bir yandan yolun alternatifleri için girişimlerini sürdürürken bir yandan da uygar kent çalışmalarında olduğu gibi ekolojik köprü kurarak yolun önemli kısmını yer altına alan proje hazırlamaktadır.

Bu proje şu anda bölünmüş olan ODTÜ arazisinin tekrar birleştirilmesini ve ağaçlandırılmasını sağlayacaktır. Bu yolun ODTÜ arazisini tam ortadan enine bölen tünel yolla da hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

“HERHANGİ BİR YAPIM İHALESİ VE ÇALIŞMASI KESİNLİKLE YOKTUR”

Süreç devam ettiği için, ODTÜ arazisi içinde herhangi bir yapım ihalesi ve çalışması kesinlikle yoktur. ‘Rant’ olduğu iddia edilen yapılar da plan iptali kararı nedeniyle ABB tarafından mühürlenmiş, inşaat ruhsatları iptal edilmiştir.

MANSUR YAVAŞ BU DURUMU ANLATMAK İÇİN ODTÜ’YE GİTMİŞTİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş bu durumu anlatmak için 17 Eylül 2021 tarihinde bizzat ODTÜ’ye gitmiş, protokol ve mahkeme kararlarının durdurulmasının ABB’nin inisiyatifinde olmadığı anlatılmasına rağmen öğrencilerin ‘Her ne şekilde olursa olsun yol istemiyoruz, Ankara’nın artık hiçbir yerine yol yapılmasın’ itirazları ile karşı karşıya kalınmıştır.

“ABB TARAFINDAN HİÇ MÜDAHALE EDİLMEMİŞTİR”

O tarihten bugüne dek arazi içerisinde çalışma yapılmamasına rağmen, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren Belediye giriş kapısında stant kurulması ve düzenlenen protesto gösterilerine ABB tarafından hiç müdahale edilmemiştir. Gelen gruplar çiçekle karşılanmıştır. Son gün ise ABB’de çalışan hiçbir güvenlik görevlisinin gelen gruba müdahale etmediği tam aksine gelen grubun binaya girmek için güvenliğin üzerine yürüdüğü görülmektedir.

“ABB İLETİŞİMİN TARAFI OLMAK İÇİN ÇABASINI SÜRDÜRECEKTİR”

Ne olursa olsun ABB bir gerginliğin değil, iletişimin tarafı olmak için çabasını sürdürecektir.

Şu anda ODTÜ arazisinde hiçbir çalışma yoktur. Yapılan proje, zaten bölünmüş olan ODTÜ arazisinin birleştirilmesi çalışmasıdır. Alternatifler ve yargı kararlarının netleşmesinin ardından Ankara genelinde ‘Sonuçlarına Asla Müdahale Edilmeksizin’ bir anket yapılması planlanmaktadır.” (ODTÜ)