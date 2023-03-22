ABB’nin kurduğu deprem çadırları Erdoğan’ın ziyareti öncesinde kaldırılmış





CHP Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kahramanmaraş’ta, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çadırlarının kaldırılmasına tepkisini dile getirdi. Ateş paylaşımında şunları ifade etti:

* “Tam bir rezalet. Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş’a gelecek diye havaalanı civarındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait çadırlar sökülüp yerine AFAD çadırları kuruluyor. Amacınız nedir? 40 gündür çadır için aklınız neredeydi? Ben buradan sormak istiyorum ya, bu yaptığınızın adı nedir? Neyi gizlemeye çalışıyorsunuz, neyi saklamaya çalışıyorsunuz veya neyden rahatsızlık duyuyorsunuz?

“İKİYÜZLÜLÜK”

* Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu çadırlar sizi neden rahatsız ediyor? Sakın bize kalkıp da ‘burada eski çadırlar vardı onların yerine AFAD çadırı verdik’ demeyin, özrünüz kabahatinizden daha büyük olur. ‘Bugüne kadar vermediğiniz çadırları, Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişinden bir gün önce mi vatandaşa dağıtıyorsunuz’ diye sorarım ben de size…

* İkincisi de yani bu yaptığınızın en hafif deyimiyle karşılığı ikiyüzlülük. Neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz? Vatandaşlara nasıl bir algı yaratmaya çalışıyorsunuz anlamak mümkün değil.” ANKA