ABB’yi hiç görmedim diyen AKP’li başkana belgeli yanıt

AKP’li Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, deprem faciasının ardından kentte destek çalışmalarına katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni hiç görmediğini söyledi.

Güngör, “Ben Ankara Büyükşehir Belediyesini burada hiç görmedim. Yani Başkan gelmiş, gitmiş… Burada kendisini de görmedim, ne yaptıkları konusunda da bilgi sahibi değilim. Bizden malzeme istemişler” dedi. Güngör’ü resmi belgeler yalanladı.

Güngör’ün “Ben hiç görmedim. Hangi alanda ne çalışma yaptılar bilmiyorum. Bizden malzeme istemişler” ifadelerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesinin 22 adet ağır iş makinesini Kahramanmaraş Belediyesine resmi tutanakla verdiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Habertürk’ten Mehmet Akif Ersoy’a konuk olan Güngör, şöyle konuştu:

*Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni burada hiç görmedim. Başkan gelmiş, gitmiş, kendileri ifade ediyorlar. Burada kendisini görmedim, ne yaptıklarıyla ilgili bilgimiz yok.

*Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın buraya geldiği ifade ediliyor, hangi alanda nasıl bir çalışma yaptığını bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ bizim KASKİ’den malzeme istemiş.

*Zaten burada biz afetten etkilenmişiz. Sadece KASKİ’den talepleri olduğunu biliyorum. Ne yaptıkları konusunda bilgi sahibi değilim.

*Bizden 50 kalemde malzeme desteği talepleri olmuş. Zaten bizim depremde belediyemizin altyapısı tahrip oldu, elimizdeki stoklar tükendi, onlar da bizden malzeme desteği istemişler şunları verirseniz bunları yaparız” diye.

İŞTE İMZALI TUTANAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Peki bunlar nedir Sayın Güngör? ‘Ankara Büyükşehir Belediyesini görmedim’ diyorsun. Sizin hizmetinize verilen araçların listesi bak bu. Teslim alan da sizin Fen İşleri Daire Başkanınız. Hem de imzalı. Belediye başkanı olarak yapılanlardan bu kadar mı habersizsiniz?” diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesinin 22 adet ağır iş makinesini Kahramanmaraş Belediyesine tahsis ettiği belgeleri paylaştı.

ABB NELER YAPTI?

ABB’nin Kahramanmaraş’a desteği yalnızca ağır iş makineleri ile sınırlı kalmadı. ABB depremin ilk gününden itibaren;

*Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kahramanmaraş’taki enkazdan yüzlerce can kurtardı, arama kurtarma çalışmalarına katıldı. ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yer altı dinlemesi yaptı.

*Belediyenin mobil fırınları ile BELPA mutfakları bölgede depremzedelere yiyecek içecek sağladı. Kahramanmaraş’taki depremzedeler için çadırlar kuruldu.

*ABB’nin doktor, sağlık personeli ve ambulansları da bölgede yaraları sardı.

*ABB şirketi BelPlas dezenfeksiyon ve ilaçlama ekipleri Kahramanmaraş’ta antibakteriyal ve koku giderici dezenfeksiyon ve ilaçlama yaparak bölgede salgın tehdidiyle mücadele etti.

*Bölgedeki depremzedeler için Ankara’da giyim merkezi açıldı, bölgeye TIR’larla giyim malzemesi gönderildi.

*ABB, Kahramanmaraş’ta da bir yerleşke kurmak için AFAD ile birlikte çalışmalara başladı.

*Fen İşleri Daire Başkanlığı kar küreme ve yol açma çalışmalarını tamamladı.

*Mobil duş araçları ve atıl otobüslerden dönüştürülen mobil çamaşırhane ve berber merkezleri bölgeye gönderildi. Konteyner tuvaletler kuruldu.

*ABB tarafından Kahramanmaraş’a mobil internet ve uydu haberleşme aracı kuruldu.

*Çiftçiye kırsal kalkınma destekleri kapsamında silaj yardımı yapıldı.