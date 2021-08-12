ABD 2020 Nüfus Sayımı Sonuçları Açıklanıyor

ABD Nüfus Sayımı Dairesi, 2020 nüfus sayımı sonuçlarını bugün açıklıyor. Önümüzdeki 10 yıl boyunca Kongre ve yerel seçim bölgelerinin belirlenmesinde kullanılacak olan nüfus sayımı sonuçlarının hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti’nin taraf olacağı şiddetli partizan tartışmalara neden olması bekleniyor.

Yeni açıklanacak veriler, ABD’de hangi ilçe, kent, kasaba ve mahallelerin en çok nüfus kaybına uğradığını ya da nüfus kazandığını gösterecek. Bu veriler, 44 eyaletin Temsilciler Meclisi’ndeki 429 seçim bölgesinin ve eyalet bazındaki 7 bin 383 yerel seçim bölgesinin sınırlarının yeniden belirlenmesinde kullanılacak. Resmi hedef, her seçim bölgesinin takriben aynı sayıda seçmene sahip olmasını sağlamak.

Ancak hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti’nin yeni Kongre seçim bölgelerinin gelecekte yapılacak seçimlerde kendi adaylarının seçimleri kazanmasına yardımcı olacak şekilde belirlenmesi amacıyla harekete geçmesi bekleniyor. ABD’de “gerrymandering” olarak bilinen bu süreçte partilerin elde edeceği başarı; vergilerin ve harcamaların artıp-artmayacağı, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının onaylanıp-onaylanmayacağı ya da kürtaja erişimin kısıtlanıp-kısıtlanmayacağı gibi politikaların belirlenmesinde rol oynayacak.

Sayım sonuçları ara seçimleri etkileyebilir

Eyaletler, her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımı sonuçları çerçevesinde ABD Temsilciler Meclisi’ni oluşturan seçim bölgelerinin sınırlarını, seçmenlerin yaşadıkları bölgeleri temel alarak yeniden belirliyor.

Nüfus Sayımı Dairesi’nin Nisan ayında açıkladığı eyalet bazlı veriler, Cumhuriyetçi Parti kontrolundaki Teksas, Florida ve Kuzey Carolina eyaletlerinin nüfus artışı nedeniyle önümüzdeki yıl yapılacak Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi’nde sandalye kazanacağına işaret ediyordu.

Uzmanlar, Cumhuriyetçiler’in sadece seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle bile Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Parti’nin sahip olduğu dar marjlı üstünlüğü ele geçirebileceğini öngörüyor.

Cumhuriyetçi Parti’nin 2020 Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirmek için sadece beş sandalye kazanması yeterli olacak. Bu dar marjın seçim bölgesi sınırlarının hassas hesaplarla Cumhuriyetçi Parti lehine olacak şekilde çizilmesiyle kapanması söz konusu olabilir.

Demografik denge değişiyor mu?

Demografi uzmanları, 2020 nüfus sayımı verilerinin ABD tarihinde beyaz nüfusun ilk kez gerilediği, azınlıklarınsa nüfustaki çoğalmanın tamamını temsil ettiğini göstermesini bekliyor.

2020 nüfus sayımı, Corona virüsü pandemisi nedeniyle beklenenden daha uzun sürdüğü için veriler, planlanandan aylar sonra açıklanıyor olacak. Bu gecikme nedeniyle bazı eyaletler, seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili takvimin ertelenmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Son nüfus sayımı sonuçları, ABD’deki beyaz, siyah, Latin ve Uzakdoğu kökenlilerin hangi bölgeleri daha fazla tercih ettikleriyle ilgili ayrıntıları da gözler önüne serecek.