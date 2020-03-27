ABD 2020 Nüfus Sayımı’nda “Türk” olduğunu söyle !

ABD’de yaşayan Türkler’in, geçtimiz haftalarda başlayan ve halen devam eden nüfus sayımında, gönderilen formları doldurarak Türk olduklarını belirtmeleri çok önemli.

ABD yasaları uyarınca herkes, Amerikan vatandaşları olmayanlar da dahil olmak üzere nüfus sayımına katılabiliyor.

ABD 2020 Nüfus Sayımına mektupla gönderilen form doldurularak veya form üzerindeki websitesi adresine gidilerek online olarak dolduruluyor.

Kağıt form üzerindeki 9. Soruya; “WHITE” seçeneği kutusunu işaretleyip altına “TURKISH” yazmanız gerekiyor.

Türküm de Türk Toplumu Federal Fonlamadan Yararlansın

ABD Anayasası uyarınca her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımı sonuçları her eyaletin Kongre’de kaç temsilcisi olacağını tespit etmek, oy kullanma bölgelerinin sınırlarını çizmek ve her yıl 675 milyar $’dan fazla federal fonlamanın topluluklarda nasıl harcanacağını belirlemek için kullanıyor.

Türküm de ABD’li Siyasetçiler Sorunlarımızla İlgilensin

Özellikle ABD’de yaşayan göçmenler, kendi etnik guruplarının nüfus sayımlarında doğru sayılmaları ve nüfus artışlarının dikkate alınması için bir çok kampanya başlatıyorlar. ABD’de, nüfus sayımı sonuçlarına göre, nüfusu yoğunlaşan ülkelerin vatandaşları, Amerikalı siyasetçilerin daha da dikkatini çekiyor ve siyasiler o etnik gurubun sorunlarıyla daha da yakından ilgileniyor.

2030 nüfus sayımında “Türk” seçeneği ekleyebilir

Bu seçimlerde Türklerin belirli bir sayı üzerinde kaydedilmesi halinde 2030 nüfus sayımlarında etnik kesim“Türk” seçeneğini ekleyebilir.

Bilgileri Gizliliği Yasalarca Korunuyor

Yanıtlarınız federal yasalarca korunmaktadır. Yanıtlarınız sadece istatistikler üretmek için kullanılabilir ve hiçbir hükümet kurumu veya mahkemece aleyhinize kullanılamaz.

Türkçe/Turkish: 2020 Nüfus Sayımını online yanıtlama ile ilgili video kılavuz

Bu Türkçe video, İki Bin Yirmi Nüfus Sayımına ilişkin bilgi vermek üzere hazırlanmıştır ve online soru formu ile ilgili genel bir bilgilendirme sağlayacak ve sorulara İngilizce yanıtlar vermenize yardımcı olacaktır.

Türk Toplumunun Amerika’da önemli yerlere gelmesi, Amerika siyasi hayatında daha etkin yer alarak, federal fonlardan yararlanması için Türk ve Türkiye asıllı vatandaşların nüfus sayımına katılması son derece önemli.

Beraber güçlü bir Türk Toplumu olmak için kendinizi saydırın ve Türk’üm Deyin !

Alaturka Online