ABD 35 Bin Ek Çalışma Vizesi Verecek 

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, bu yıl için 35 bin adet ilave geçici çalışma vizesinin verileceğini açıkladı.

Resmi adıyla H-2B olarak bilinen vize, işverenlere, geçici nitelikteki tarım dışı istihdamda çalıştırmak üzere, ABD’ye yabancı işçiler getirme imkanı veriyor.

Bakanlığın açıklamasında, Kongre üyeleri ve Çalışma Bakanlığı dahil ilgili taraflarla yürütülen kapsamlı istişarelerin ardından bu vize türüne ilave kontenjan açılması kararının alındığı belirtildi. Açıklamada, bu karar alınırken Amerikan işletmeleri ve Amerikalı işçilere fayda getirecek özenli bir dengenin sağlanmasının gözetildiği kaydedildi.

İlave vizelerin iki aşamada verileceği, 20 bini için 1 Nisan’ın, geri kalan 15 bini içinse 15 Mayıs’ın başlangıç tarihi olarak belirlendiği belirtildi.

Bu yıl programla ayrıca Guatemala, El Salvador ve Honduras vatandaşları için 10 bin vize ayrılacak. Bu yeni düzenlemenin, “söz konusu ülkelerin bölgede kaçak göçü önlemek ve ABD’ye yasal göçü teşvik etmek için ABD’yle birlikte çalışma çabalarına destek olma” amacı taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bakanlık bu adımı atıyor olsa da, programın ileriki süreçte de devam edebilmesi için Kongre tarafından uzun vadeli reformların hayata geçirilmesi gerekiyor” denildi.

İç Güvenlik Bakanlığı geçen yıl Mayıs ayında da mevsimsel işçiler için 30 bin ek çalışma vizesi çıkarmıştı.

ABD’de her mali yıl için ayrılan vize sayısına Kongre üst limit koyuyor. Şu anki limit 66 binde duruyor. Mevsimsel istihdamda oluşan talebi karşılamak için özellikle iş dünyası ve Kongre içinden bu tür vize programlarına destek geliyor. Ancak göçmenliği azaltmayı savunan çevrelerse, bu vizelerin maaşların düşmesine neden olduğunu ve Amerikalılar’ın iş bulmasını zorlaştırdığını savunuyor.