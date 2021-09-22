ABD 500 Milyon Doz Daha Aşı Bağışlayacak

Elindeki aşıları dünyanın geri kalanıyla paylaşması konusunda giderek daha fazla baskıya maruz kalan ABD, başka ülkelere bağışlamak üzere 500 milyon doz daha aşı satın alacağını açıkladı.

Beyaz Saray’ın ev sahipliğinde düzenlenen dört saatlik sanal aşı zirvesi, Başkan Biden ve yönetiminin aşı paylaşımında örnek ülke olarak dünyaya liderlik ettiğini göstermeyi ve küresel aşılama oranlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Kanada, Endonezya, Güney Afrika ve İngiltere’den liderlerin ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’un katıldığı zirvenin açılışında konuşan Biden, “Pandemiyi burada (ABD’de) bitirmek için her yerde bitirmemiz gerekiyor” dedi.

Biden, tüm dünya 4 milyon 913 bin kişinin ölümüne yol açan pandemi krizi için herkesi görev başına çağırdı.

İlave aşı dozları, ABD’nin başka ülkelere yapacağı aşı bağışı miktarını 1 milyar 100 bin dozun üzerine çıkaracak. Küresel sağlık uzmanları, yoksul ülkelerin 5 ila 6 milyar doz aşıya ihtiyacı olduğunu vurguluyor.

Biden’ın açıklamasından önce konuşan üst düzey bir yetkili, Amerikan ilaç firması Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’in geliştirdiği aşıların ABD’de üretileceğini ve Ocak ayından itibaren düşük gelirli ülkelere dağıtılacağını söyledi.

Yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu, ABD’nin verdiği çok büyük bir taahhüt. ABD’de şimdiye kadar yaptığımız her bir doz aşı için başka ülkelere üç doz aşı bağışlıyor olacağız” dedi.

Aşı bağışı konusunda bilgi sahibi olan bir kaynağa göre ABD hükümeti, doz başına 7 dolar ödeme yapacak.

Biden yönetimi, Haziran ayında 500 milyon doz aşı satın alıp başka ülkelere bağışlamayı kabul etmişti. Bu sözleşmenin şartlarına göre ABD, Pfizer ve BioNTech’e yaklaşık 3 buçuk milyar dolar ödeyecek.

ABD, dünya genelinde milyonlarca insanın hayat kurtaran aşılara erişiminin olmadığı bu ortamda tam aşılı vatandaşları için üçüncü doz takviye aşı kampanyası başlatma planı yaptığı için eleştirilere maruz kalmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü ve Küresel Aşı ve İmünizasyon ortaklığı (GAVI) tarafından desteklenen küresel aşı girişimi COVAX, şimdiye kadar 141 ülkeye 286 milyon doz aşı tedarik etti. COVAX, Eylül ayında, 2021’de tedarik etmeyi hedeflediği doz miktarında yüzde 30’luk kesintiye giderek 1 milyar 425 milyon doz aşı tedarik edebileceğini açıklamıştı.

Reuters haber ajansına göre Haiti ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi bazı ülkelerde aşılananların genel nüfusa oranı yüzde 1’in altında.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Salı günü Genel Kurul toplantısında, dünya liderlerinin Corona virüsü aşılarının adaletsiz dağıtımı nedeniyle tüm dünyanın ahlak dersinden sınıfta kaldığını söylemiş ve bu adaletsizliği “korkunç” olarak nitelemişti.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, aşı zirvesinde yaptığı konuşmada, aşılamadaki gecikmelerin küresel nüfusun ”daha şiddetli bir şekilde saldırıya geçen yeni virüs varyantlarına maruz kalması” anlamına geldiğini söyledi ve “Küresel bağışıklık dayanışmayı gerektirir, bu nedenle başkaları muhtaç haldeyken aşı stokçuluğu yapılamaz” dedi.

Biden’ın düzenlediği sanal aşı zirvesi, küresel aşılamaya, oksijen sıkıntısına çözüm bularak daha fazla hayat kurtarmaya, ilaçlara erişimi kolaylaştırmaya ve gelecek pandemilere hazırlık yapmaya odaklanıyor.

Hedef, gelecek yıl Eylül ayına kadar tüm ülkelerin nüfusunun yüzde 70’ini aşılamak.

İlk 500 milyon dozluk partinin dağıtımı Ağustos ayında başlamıştı. Pfizer ve BioNTEch’ten yapılan açıklamaya göre 2022 yılı Eylül ayı sonuna kadar toplam 1 milyar doz aşının dağıtılması hedefleniyor.

Pfizer’in ABD’deki tesislerinde üretilecek olan aşılar, düşük ve orta-düşük düzeydeki 92 ülkeye ve Afrika Birliği’ne üye 55 ülkeye gönderilecek.

Başkan Yardımcısı Harris gelecek pandemilere karşı küresel fon açıklayacak







Başkan Yardımcısı Kamala Harris de gelecek pandemilere hazırlık yapmak amacıyla tüm ülkelere ve şirketlere 10 milyar dolarlık küresel sağlık fonu oluşturma çağrısı yapacak. Beyaz Saray’dan bir yetkili, fonu başlatmak için ABD’nin 250 milyon dolarlık ilk katkıyı yapacağını kaydetti.

Harris, açıklamayı, BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında sanal ortamda gerçekleştirilen Corona virüsü zirvesinde yapacak.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Harris’in gelecek pandemileri önlemeyle ilgili toplantıya başkanlık edeceğini söyledi.

Yetkili, pandemi hazırlıkları için kaynakları birleştirmek amacıyla Dünya Bankası bünyesinde yeni bir Küresel Sağlık Güvenliği Mali Aracılık Fonu kurulacağını kaydetti.

Biden yönetimi ayrıca fon için ABD Kongresi’nden 850 milyon dolar talep edecek. 2021 mali yılı için daha önceden 630 milyon dolarlık benzer bir fon zaten onaylanmış durumda.