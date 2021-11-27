ABD 8 ülkeden uçuşları durdurdu… Biden: Hemen hatırlatma dozu yaptırın

ABD yönetimi, “Omicron” adı verilen yeni corona virüsü mutasyonu nedeniyle 8 Afrika ülkesinden uçuşların 29 Kasım’dan itibaren durdurulmasına karar verdi. Başkan Biden, “Ek korumaya sahip olabilmek için hatırlatma dozunu şimdi yaptırın” dedi.

Sozcu.com.tr

Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni corona virüsü mutasyonu Omicron’a karşı birçok ülke tedbirlerini artırıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Omicron mutasyonuna karşı yaptığı açıklamada, “Baş tıbbi danışmanım Dr. Fauci ve Covid-19 müdahale ekibimizin üyeleri tarafından Güney Afrika’da yayılan Omicron mutasyonu hakkında bilgilendirildim. Daha fazla bilgiye sahip olana kadar ihtiyati tedbir olarak Güney Afrika ve diğer 7 ülkeden havayolu ulaşımını kısıtlıyorum” ifadelerini kullandı.

Biden, kısıtlamaların 29 Kasım’da yürürlüğe gireceğini kaydetti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, kısıtlama getirilen diğer ülkelerin Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesoto, Esvatini, Mozambik ve Malavi olduğu belirtildi. Bu ülkelerden yalnızca ABD vatandaşlarının seyahat etmesine izin verilecek.

‘EN İYİ YOL HATIRLATMA DOZU’



“Amerikan halkı için iki, dünya kamuoyu için bir önemli mesajım var” diyen Biden, “İlki, corona virüsüne karşı tam olarak aşılanmış olan Amerikalılar için. Virüsten korunmanızı güçlendirmenin en iyi yolu, uygun olduğunuz anda hatırlatma dozu yaptırmaktır. Bu doz, aşılamalarının üzerinden 6 ay geçmiş olan 18 yaşından büyük tüm yetişkinler için onaylanmıştır. Güvenli ve ücretsiz. Tatil döneminde ek korumaya sahip olabilmek için hatırlatma dozunu şimdi yaptırın” çağrısında bulundu.

AMERİKA ÇOCUKLARDA LİDER

İki doz aşı yaptırmayanlara da seslenen Biden, “Bugün aşı olun. Amerika, 5-11 yaş arası çocukları aşılamada dünyaya liderlik ediyor ve aylardır gençleri aşılıyor. Ancak bu hayat kurtaran korumayı elde etmek için tüm yaş gruplarında daha fazla Amerikalının aşı olmasına ihtiyacımız var. Aşı yaptırmadıysanız veya çocuklarınıza yaptırmadıysanız şimdi tam zamanı” ifadelerini kullandı.

NEDEN BİTMEDİĞİ AÇIK



Diğer ülkelere aşı bağışı çağrısı yapan ABD Başkanı Biden, “Son olarak, dünya kamuoyuna. Bu yeni mutasyon hakkındaki haberler, küresel çapta aşıya erişim olana kadar salgının neden sona ermeyeceğini her zamankinden daha açık hale getirmelidir. ABD, farklı ülkelere, diğer tüm ülkelerin toplamından daha fazla aşı bağışladı. Diğer ülkelerin Amerika’nın hızına ve cömertliğine uymasının zamanı geldi” dedi.

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