ABD Adalet Bakanı: 5G’de Huawei’ye karşı Nokia ve Ericsson’a yatırım yapılmalı

ABD Adalet Bakanı William Barr, Washington ve müttefiklerinin Çinli telekomünikasyon devi Huawei’ye karşı 5G konusunda zorlu rakipler haline gelmeleri için Nokia ve Ericsson şirketlerine yatırım yapmaları gerektiğini savundu.

Barr, yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun geçen hafta Londra’da yaptığı açıklamayı tekrarlayarak Çin’e, ‘Komünist Parti seçkinlerinin iktidar tekelini kıskançlıkla koruyan bir diktatörlük’ nitelendirmesini yaptı.

ABD ve müttefiklerinin Çinli olmayan şirketleri 5G konusunda desteklemeyi düşünmeleri gerektiğini söyleyen Barr, Batı’nın, doğrudan ya da özel Amerikan ve müttefik şirketlerden oluşan bir konsorsiyum aracılığıyla, ABD’nin çoğunluk hisseye sahip olmasını da sağlayarak Finli ve İsveçli telekomünikasyon şirketlerini destekleyebileceğini kaydetti.

Çin’i, ABD’nin ‘en büyük jeopolitik düşmanı’ olarak nitelendiren Barr, Çin’in şuanda 5G teknolojisi konusunda lider konumda olduğu ve pazarın yüzde 40’ını ele geçirdiği konusunda uyarıda bulundu.

Barr’ın açıklamaları, Reuters ajansının ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Pompeo ve Savunma Bakanı Esper’in bu ayın sonunda Çinli mevkidaşlarıyla Huawei’ye yönelik yeni kısıtlamaların tartışılacağı bir toplantı düzenlemeyi planladığı haberinin ardından geldi.