ABD Adalet Bakanı: Başkan’ın tweetleri yüzünden işimi yapamıyorum, Trump: Yargıya müdahale yasal hakkım

ABD Başkanı Donald Trump ilk Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın ardından ikincisi William Barr’la da kamuoyu önünde kavgaya tutuştu.

Kavga, Cumhuriyetçi Parti’nin ünlü ve kıdemli siyasi danışmanlarından Roger Stone’un Rusya’nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili Özel Savcı Robert Mueller’in soruşturmasında tanıkları yönlendirdiği, yanlış ifade verdiği, yargı sürecini engellediği gibi suçlamalarından 7 mahkumiyet alması üzerinden koptu.

Trump’la iş ortaklığı olan ve 2016 seçim kampanyasında da görev alan Stone hakkında 7-9 yıl arası hapis cezası isteyen savcılar, ABD Başkanı’nın bu talebin ‘utanç verici, korkunç ve adil olmayan bir durum’ olduğuna dair tweeti sonrası, davadan çekildi.

Bunun üzerine ABD Başkanı ile Adalet Bakanı arasında söz düellosu çıktı.

Barr, ulusal televizyon yayınına çıkıp Trump’ın tweetlerine isyan etti:

“Adalet Bakanlığı ve burada çalışanlarla, süren davalarla, hakimlerle ilgili kamuoyuna yapılan açıklama ve atılan tweet mesajları benim işimi yapmamı, mahkemelerin ve bakanlığın kusursuz bir şekilde çalışmasını sağlamamı imkansız hale getiriyor.”

Savcıların talebinden önce kendisinin ve bakanlığın daha az bir ceza verilmesi tavsiyesinde bulunduğunu, ancak Trump’ın attığı eleştiri dolu mesajın kendilerini zor duruma soktuğunu söyleyen Barr, “Doğru karar olduğunu düşündüğünüz şeye göre mi hükmünüzü veriyorsunuz? Yoksa atılan bir ‘tweet’ yüzünden mi? Bu da sosyal medya paylaşımlarının ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteriyor” dedi.

Savcıların davadan çekilmesinin kendisi için çok şaşırtıcı olmadığını ifade eden Barr, Trump’ı tweetleriyle yargıya müdahale etmeye bir son vermeye çağırdı:

“Artık Adalet Bakanlığı’nın suç davaları hakkında ‘tweet’ atmaya son vermenin zamanı geldi.”

Ancak Trump buna da Twitter’dan yanıt verdi.

ABD Başkanı, Adalet Bakanlığı’nın açtığı davalara müdahalede bulunmanın ‘yasal hakkı’ olduğunu, ama bugüne dek bu hakkı kullanmadığını iddia etti.

Barr’ın “ABD Başkanı hiçbir zaman benden bir ceza davasında herhangi bir şey yapmamı istemedi” sözünü cımbızlayan Trump, “Bu, Başkan olarak bunu yapmaya yasal hakkım olmadığı anlamına gelmiyor, bu hakkım var, ama bugüne dek kullanmamayı tercih ettim” dedi.

“The President has never asked me to do anything in a criminal case.” A.G. Barr This doesn’t mean that I do not have, as President, the legal right to do so, I do, but I have so far chosen not to! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2020

İlk etapta ABD Adalet Bakanlığı, Başkan’ın tweetiyle​ ilgili yorum yapmadı.