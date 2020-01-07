ABD Adalet Bakanlığı Flynn’e Hapis Cezası Tavsiyesinde Bulundu

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn için altı aya kadar hapis cezası verilmesi tavsiyesinde bulundu. Bakanlık bu tavsiyeyle, Flynn’in savcılarla kapsamlı işbirliğinden dolayı hapis cezası almaması gerektiği yönündeki duruşunu değiştirmiş oldu.

Hükümetin bu tavsiyesi, özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasına aylar boyunca tepki gösteren ve savcıları müvekkillerinin yararına olacak bilgileri saklamakla suçlayan Flynn’un yeni hukuk ekibine sert bir darbe indirdi. Federal yargıç bu argümanları geçen ay reddetmişti.

Flynn’in kendileriyle işbirliği yapmasını önceleri öven savcılar, Flynn’in “sorumluluğu kabulden geri adım attığını” ve “dolayısıyla bu açıklamaları açıkça ve güçlü şekilde reddetmedikçe herhangi bir türden krediyi hak etmediğini” belirtti. İddia makamı, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan’dan Flynn için 6 aya kadar hapis ceza vermesini talep etti.

Flynn, Rusya’nın eski Washington büyükelçisiyle görüşmeleri hakkında FBI’ya yalan söyleme suçundan 2018 yılının Aralık ayında mahkum edilecekti ancak karar duruşması ani bir kararla ertelenmişti. Flynn’in yalan söylemekle suçlandığı hususlar arasında, Rusya’nın Obama yönetiminin, Moskova’ya seçimlere müdahaleden dolayı getirdiği yaptırımlara karşılık gerilimi yükseltmemesi talebi de vardı.

2018 yılının Aralık ayında yapılan duruşma, savcıların aksi yöndeki tavsiyesine rağmen yargıç Sullivan’ın sert eleştirilerini dile getirmesi ve hapis cezası vereceği beklentisini arttırmasının ardından Flynn’in talebiyle ertelenmişti. Flynn, savcılarla işbirliğini devam ettirebilmesi için duruşmanın ertelenmesini talep etmişti.

Flynn 2017 yılının Aralık ayında hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla işbirliği yapmaya başlamıştı. Flynn o dönemde, Mueller’ın Rusya soruşturmasında savcılıkla işbirliği yapan Trump’a en yakın isimdi.

Flynn hakkındaki karar 28 Ocak’ta açıklanacak.