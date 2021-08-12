ABD, Afganistan’a asker gönderiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Afganistan Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için Kabil Havalimanına asker gönderileceğini duyurdu.
ABD’nin Afganistan Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarının mevcut ticari uçuş seçeneklerini kullanarak Afganistan’ı derhal terk etmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.
Açıklamada, uçak bileti satın almaya gücü yetmeyen vatandaşların Büyükelçilik ile iletişime geçmesi istenirken, güvenlik şartları ve azaltılmış personel sayısı nedeni ile büyükelçiliğin yardım kapasitesinin son derece sınırlı olduğuna dikkat çekilmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamada, Afganistan Büyükelçiliğindeki ABD’li personelin tahliyesi için Kabil Havalimanına asker gönderileceği belirtildi.