ABD: Aşı karşıtı yanlış bilgiyi 12 kişi yayıyor

Beyaz Saray tarafından Perşembe günü basın toplantısı sırasında yapılan açıklama, CCDHnin Mart ayında yayınladığı istatistik bilgileri içeren raporuna dayandırıldı.

Sözcü Jen Psaki, rapordan alıntı yaparak Covid-19 aşısı hakkında yanlış bilgi yayan 12 hesap bulunduğunu belirtti. Kar amacı gütmeyen ve ABD ile İngiltere ortaklı organizasyon CCDH tarafından Mart ayında gerçekleştirilen Dezenformasyon (yanlış bilgi) Düzinesi adlı raporunda, bu 12 kişinin Covid-19 aşı karşıtı bilgileri bilinçli bir şekilde sosyal medya hesaplarından yaydığı ve kazanç elde edildiği iddia edildi.

Raporda, aralarında Robert F. Kennedy Jr’ın da bulunduğu bu 12 kişinin, “Çok sayıda takipçiye sahip oldukları, yüksek miktarda aşı karşıtı içerik ürettikleri veya son iki ayda sosyal medya hesaplarında hızlı bir büyüme gördükleri için seçildiler” ifadeleri yer aldı.

FACEBOOK’TA ORANLARI YÜZDE 73

CCDH, raporunda analize ait bulgularını maddeler halinde özetlerken, “1 Şubat ile 16 Mart 2021 arasında Facebook ve Twitter’da toplam 812 bin kez paylaşılan veya yayınlanan aşı karşıtı içerik örneğinin analizi, aşı karşıtı içeriğin yüzde 65’inin Dezenformasyon Düzinesine atfedilebilir olduğunu gösteriyor” dedi.

Sosyal medya platformlarının, Covid-19 ve aşı hakkında yanlış bilgileri içeren şikayetlerin yüzde 95’i konusunda harekete geçmediği iddia edildi. CCDH, bu 12 kişinin gücünün küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayarak sadece Facebook’ta yayılan anti-aşı söylemlerinin yüzde 73ünden sorumlu olduğunu iddia etti.

İnsan sağlığını etkileyecek aşı karşıtı bilgilerin yayılmasını konusunda ise CCDH, Zararlı bilgilerin yayılmasını durdurmanın en etkili ve verimli yolu, Dezenformasyon Düzinesi olarak adlandırdığımız, en görünür tekrarlayan suçluları platformdan çıkarmaktır. Bu aynı zamanda, bu kişilerin kontrol ettiği veya finanse ettiği kuruluşları ve ayrıca yasaklanmaktan kaçınmak için oluşturdukları yedek hesapları da içermelidir ifadelerini kullandı.

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