ABD Aşıyı Onayladı: “24 Saatten Önce Yapılacak”

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA Corona virüsüne karşı yüzde 95 etkili olduğu açıklanan Pfizer-BionTech ortaklığında üretilen aşının acil kullanımına izin verildiğini açıkladı.

Amerika Başkanı Donald Trump Twitter’da paylaştığı video mesajında aşının 24 saatten daha kısa sürede aşının yapılmaya başlanacağını söyledi:

“Bugün ulusumuz sağlık açısından bir mucizeye imza attı. Güvenli ve etkili bir aşıya sadece 9 ayda ulaştık. Milyonlarca hayat kurtulacak. Amerikalılar adına bunu mümkün kılan herkese teşekkür etmek isterim” dedi. Trump aşının tüm Amerikalılara aşının ücretsiz olarak yapılacağını belirtti.

ABD hükümeti, ülke çapında hemen 6 milyon 400 bin doz aşı gönderecek ve ilk aşamada öncelik Corona virüsü salgınına karşı ön safta yer alan sağlık çalışanlarının olacak.

ABD ordusu da bünyesindeki sağlık çalışanlarına öncelik verecek ve ilk dağıtımdan 44.000 dozu kendisine tahsis edecek.

Almanya’da yaşayan Türk asıllı bilim adamı Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BionTech firması ABD ilaç devi Pfizer ortaklığıyla Corona virüsüne karşı geliştirdiği aşı ilk olarak İngiltere’de onaylanmış ve halk aşılanmaya başlanmıştı. Ardından Kana ve Suudi Arabistan gibi ülkeler Pfizer aşısının acil kullanımına izin Verdi.

Amerikan Moderna ilaç firması tarafından geliştirilen ve üçüncü faz denemelerinde güvenli ve etkili olduğu belirtilen aşının acil kullanımı için 17 Aralık’ta ABD İlaç ve Gıda Dairesi FDA’e başvurması bekleniyor.

Corona salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Amerika’da günlük can kayıpları son bir haftadır 3.000’in üzerinde seyrediyor. Ülkedeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranları yüzde 90 seviyesinde. 15 milyonu aşkın vakanın bulunduğu ABD’de virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bine yaklaştı.