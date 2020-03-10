ABD askerleri Afganistan’dan çekilmeye başladı

Halen Afganistan‘da yaklaşık 12 bin askeri bulunan ABD, bu rakamı 135 gün içinde 8 bin 600’e indirecek.

ABD ve NATO’daki müttefikleri ülkedeki diğer askerlerini ise Taliban barış anlaşmasının koşullarını yerine getirirse 14 ay içinde çekecek.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Taliban anlaşmada ABD’ye, Afganistan’ın El Kaide gibi radikal örgütler ve gruplar için bir korunaklı bölgeye dönüşmeyeceği yolunda garanti vermişti.

Afganistan hükümeti ise ABD ile Taliban arasındaki müzakerelere katılmamıştı.

Kabil yönetimi yaklaşık 5 bin Taliban mensubu tutuklu ve hükümlüyü serbest bırakmak için ise örgütün doğrudan kendisiyle müzakerelere girmesini şart koşuyor.

Ancak Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani‘nin bu hafta en az 1000 tutukluve hükümlünün serbest bırakılmasını öngören kararnameyi imzalayabileceği bildiriliyor.

Eşref Gani Pazartesi görevdeki ikinci dönemine başlamıştı.

Gani’nin rakibi Abdullah Abdullah usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu kabul etmemişti.

2 bin 400’den fazla ABD askeri öldü

ABD, Afganistan’ı 2001’deki 11 Eylül saldırıları sonrası işgal etmişti.

İşgal sonrası ülkedeki yönetimi son bulan Taliban, 2018 itibarıyla Afganistan’ın üçte ikisinden fazlasında hala aktif şekilde faaliyet gösteriyor.

Afganistan’daki çatışmalarda 2 bin 400’den fazla Amerikan askeri ölmüştü.

ABD son barış anlaşmasına karşın geçen hafta Helmand eyaletinde Afgan güçlerine saldıran Taliban savaşçılarına hava saldırısı düzenlemiş, Taliban Pazartesi günü çatışmasızlık çağrısı yapmıştı.