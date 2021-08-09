ABD Askerlerine Aşı Zorunluluğu Yolda

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), en geç Eylül ortasına kadar aşının ordu mensuplarına zorunlu olması için Başkan Joe Biden’dan onay isteyeceğini açıkladı.

Biden, federal çalışanlar için Corona virüsü kurallarını belirledikten sonra geçen ay Pentagon’dan ordu mensuplarının aşılanmasını “nasıl ve ne zaman” talep edeceğini araştırmasını istemişti.

Savunma Bakanlığı, Gıda ve İlaç İdaresi’nin Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verme beklentilerine dayanarak, aşılama için Eylül ayı ortasını hedefliyor. Aşı şu anda acil kullanım yetkisi ile kullanılıyor.

Başkan Biden da bir açıklama yaptı ve “Savunma Bakanlığı’nın COVID-19 aşısını askerlerimiz için gerekli aşılar listesine Eylül ayının ortasından geç olmamak üzere ekleme planına ilişkin Bakan Austin’in mesajını kuvvetle destekliyorum” dedi.

FDA’in onayının ardından, ABD Savunma Bakanlığı ordunun aşılanmasını zorunlu kılabiliyor. Austin, durum daha da kötüleşirse daha erken harekete geçebileceğini veya farklı bir yol önerebileceğini söyledi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla Reuters haber ajansına konuşan iki Amerikalı yetkili, aşının hemen zorunlu kılınabileceğini, ancak tam FDA onayı umuduyla bir aydan fazla süre verildiğini ve bunun da aşının güvenliğiyle ilgili korkuları azaltabileceğini söyledi.

ABD’nin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, bu ay içinde aşılar için tam onay verilmeye başlanmasını umduğunu söylemişti.

ABD ordusu, silahlı kuvvetlerinin yaklaşık yarısının zaten tam olarak aşılanmış olduğunu söylüyor. Bu oran yalnızca aktif görev birlikleri sayıldığında ve Ulusal Muhafız ile yedek askerler hariç tutulduğunda önemli ölçüde artıyor.

Geçen yıl bir uçak gemisinde ciddi bir Corona virüsü salgınından muzdarip olan Donanma’da aşılanma oranları en yüksek seviyede. Denizcilerin yaklaşık yüzde 73’ü tam olarak aşılanmış durumda.

ABD birlikleri genellikle daha genç ve daha zinde oldukları için, Pentagon verilerine göre, Corona virüsüne bağlı olarak nispeten az sayıda, sadece 28 ABD askeri hayatını kaybetti.