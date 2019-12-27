ABD askerlerinin bulunduğu üsse füze saldırısı!

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, yaptığı açıklamada, terör örgütü IŞİD’ın kentin batısında yer alan ve içinde Amerikan askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü’ne 3 katyuşa füzesi attığını söyledi. Kemal, IŞİD’li teröristlerce kullanılan pikap araçtan atılan füzelerin can kaybına neden olmadığını ifade etti. Iraklı yetkili, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığını belirtti.

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ABD’nin, Kerkük’teki K1 Askeri Üssü’nün yanı sıra Irak’ta 8 askeri üssü daha bulunuyor.

Terör örgütü IŞİD, Haziran 2014’te Irak’ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017’de IŞİD’e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. AA