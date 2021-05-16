ABD: “Ateşkesi Sağlamak İçin Destek Olmaya Hazırız”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Ortadoğu’daki son gelişmeleri ele almak için toplandı ama toplantıda herhangi bir karar alınmadı.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Güvenlik Konsey’i üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, bölgede sükunetin sağlanması için çabalarını sürdürdüklerini belirterek tarafların ateşkes istemesi durumunda destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

Greenfield, bölgedeki ortakları, İsrail yetkilileri ve Filistin Yönetimi ile yaptıkları görüşmelerde, “iyi niyetli bir şekilde ateşkesin sağlanması için destek olmaya hazırız” mesajını ilettiklerini belirtti.

Yaşanan şiddetli çatışmaların her iki toplumu da birçok temel haklarından yoksun bıraktığını belirten Greenfield,”İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit derecede güven içinde yaşama hakkı var. Bu şiddet sona ermeli. Tüm taraflara durumu daha da kışkırtmamaya, saldırılara, gerçekleştirdikleri teröre son vermeye davet ediyoruz” dedi.





“Yüzlerce kişi öldü bu toplantı bittiğinde bu sayı daha da artacak”

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, her iki tarafa da uyarıda bulunarak, “ABD olarak tüm tarafları barışı sağlamak için yapılan çabaları engelleyecek eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz. Geçtiğimiz haftanın bedeli çok ağır oldu. Aralarında çocuklarında olduğu yüzlerce kişi roket ve hava saldırılarında ya öldü ya da yaralandı. Bu toplantının bittiği zaman bu sayılar maalesef çok daha artabilir. Görevleri çok önemli olan korunması ve saygı duyulması gereken gazetecilerle sağlık çalışanları da yaşanan bu şiddetten etkileniyor. ABD, tüm tarafları sivillerin korunmasını sağlamaya ve uluslararası insani hukuka saygı göstermeye, tüm tarafları sağlık ve diğer insani yardım kuruluşlarının yanı sıra gazeteciler ve medya kuruluşlarını da korumaya davet ediyoruz” dedi.

“Çocukların korkmadan uyandığı günleri sağlamak için hepimiz çalışmalıyız”

Greenfield, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Cumartesi günü İsrail Başbakan Netanyahu ve Filistin Lideri Abbas ile görüştüğünü belirterek, “Dışişleri Bakanı Blinken ise İsrailli, Filistinli ve bölgedeki üst düzey yetkililer ve liderlerle görüştü. Biz, Mısırlı ve Katarlı yetkililerin yanı sıra BM Özel Temsicisi ve ekibiyle yoğun bir şekilde bölgede sürdürülebilir bir sükunetin sağlanması için gereken koşulları yaratmaya tüm gücümüzle çalışıyoruz. Şu anda yaşanan bu şiddet sona ermeli. İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit bir şekilde özgür, güvenli ve refah bir şekilde güvenli ve tanınmış sınırlar içinde, barış içinde yan yana yaşayan İsrail ve Filistin devleti vizyonuna doğru iyi niyetle çalışmalara geri dönmesi çok önemli. Oradaki bütün çocuklar şu anda korku içinde. Her sabah hem İsrailli hem de Filistinli çocukların hayatlarından korkmadan uyandıkları bir gün yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. O geleceği gerçeğe dönüştürmek için bölgedeki herkesle birlikte çalışmaya kararlıyız” dedi.





Filistin: ”Saldırıya uğrayan ülkemizi savunuyoruz”

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, konsey üyelerine hitaben yaptığı konuşmada İsrail’i savaş suçu işlemekle suçladı. Filistin halkının bir dehşeti yaşadığını ifade ederek, “Bir kınama kararı almak için daha kaç Filistinlinin ölmesini bekliyorsunuz? Biz tek bir İsrailli öldüğünü biliyoruz ama bugüne kadar 200 Filistinli öldürüldü. Bunların üçte biri çocuklar ve kadınlar. İsrail savaş ve insanlık suçu işliyor. Kendinizi bizim yerimize koyun ülkenize saldırılsa kendinizi savunmaz mısınız?” diye konuştu.

İsrail: ”Çocukları canlı kalkan olarak kullanıyorlar”

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan da, ülkelerinin bir terör saldırısı altında olduğunu, herkesin bu durumu anlaması gerektiğini belirterek, “Biz teröre karşı mücadele ediyoruz. Hamas teröristleri silahlarını, roketlerini korumak için çocukları canlı kalkan olarak kullanıyorlar. İsrail ve Hamas’ın eylemlerini muadili olarak gösteren her türlü girişimi kabul etmiyoruz. Medya bürolarının bulunduğu binada da Hamas’ın füzeleri vardı” dedi.





Birleşik Krallık: ”İsrail meşru müdafaa hakkını kullanıyor”

BM’nin Birleşik Krallık Temsilcisi Dame Barbara Woodward, yaşanan çatışmalardan endişe duyduklarını, yaşanan çatışmaların sonlandırılması ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, “Hamas, derhal İsrail ve sivillere yönelik attığı füzeleri son vermeli. İsrail, meşru savunma hakkını kullanıyor. İsrail’in sivil kayıpları önlemek için her türlü çabayı göstermesi hayati önem taşıyor. Gazze’de, tıbbi tesislerin hasar görmesi endişe verici. 23 okulun, 500’den fazla evin ve medya kuruluşlarının bulunduğu binaların yıkıldığını ya da ciddi şekilde hasar gördüğünü öğrendik. Bu çok endişe verici bir durum. Bu olayların Ramazan ayında gerçekleşmesi çok daha üzücü ve kabul edilemez. Bölgede iki devletli çözüm yolu amacı için bu çatışmalar sona ermeli” dedi.

Rusya: ”Bütün konsey üyeleri aynı görüşte”

Güvenlik Konseyi toplantısına Rusya adına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Filistin’le İsrail arasındaki sorunların çözümünün sadece iki devletli barış süreci müzakerelerine geri dönülmesi olduğunu söyledi.





Vershinin, “Bugün gördüğümüz gibi, Güvenlik Konseyi’nin tüm üyeleri silahlı çatışmanın sona ermesini savunuyorlar. Buradaki tüm ülkeler tarafların uluslararası insani hukuka sıkı sıkıya uyulması ve sivillere zarar verilmesinin kabul edilemezliği konusunda birleşiyorlar. Ayrıca bütün Güvenlik Konsey üyeleri, Filistinliler ve İsrailliler arasındaki siyasi sürecin yeniden başlatılmasından ve iki devletli bir çözüme ulaşılmasından yana” dedi.





Gazze’de bilanço artıyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik bir haftadır devam eden hava saldırılarında yaklaşık 200 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin onlarcası çocuk ve kadın. Sadece Pazar günü Filistinli yetkililere göre en az 42 kişi hayatını kaybetti. Pazar, en fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği gün oldu. Gazze’den fırlatılan roketlerde ikisi çocuk 10 İsraillinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise uluslararası baskıya rağmen Gazze’ye yönelik harekatın devam edeceğini belirtiyor.