ABD Avrupa’ya Kapılarını Kapatıyor: Ülke İçi Seyahat Yasağı Gündemde

Corona virüsüyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, AB ülkelerine yönelik seyahat yasağını kapsamına İngiltere ve İrlanda’nın da alınacağını açıkladı. Öte yandan ABD içinde seyahat yasakları da gündemde.

Seyahat yasağıyla ilgili soruları yanıtlayan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Pazartesi geceyarısından itibaren İngiltere ve İrlanda’dan da seyahatlerin yasaklanacağını açıkladı. Yasak, ABD vatandaşları ve kalıcı oturum izni bulunanları (yeşil kartlılar) kapsamıyor. Geçen Cuma gecesinden itibaren Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ABD’ye seyahat yasaklanmıştı.

“Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin”

Uluslararası seyahat yasağının çerçevesinin genişletilerek ABD içinde de seyahat kısıtlamaları getirilebilmesi konusunun da görüşüldüğünü kaydeden Trump, “Zorunlu değilseniz seyahat etmeyin. Bu şeyin sona ermesini istiyoruz. Çok sayıda insana bulaşmasını istemiyoruz” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tüm personel ve ailelerinin 11 Mayıs’a kadar Amerika içinde seyahatlerine kısıtlama getirildiğini açıklamıştı.