ABD, barış anlaşmasından bu yana Taliban’ı ilk kez vurdu

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggett, bugün Afganistan’ın güneyinde Helmend vilayetinde Taliban güçlerine yönelik bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Twitter hesabından bir açıklama yapan Leggett, Taliban’ın Afgan güvenlik güçlerine saldırdığını ve bunu dağıtmak için ‘savunma amaçlı’ bir saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.

The US conducted an airstrike on March 4 against Taliban fighters in Nahr-e Saraj, Helmand, who were actively attacking an #ANDSF checkpoint. This was a defensive strike to disrupt the attack. This was our 1st strike against the Taliban in 11 days. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) March 4, 2020

Leggett, “Bu 11 gün içinde Taliban’a düzenlediğimiz ilk saldırıydı” dedi. Leggett, Taliban’ın Helmend vilayetinde Afgan birliklerine tam 43 saldırı gerçekleştirdiğini de açıkladı.

ABD’li komutan, Taliban’a saldırılara son verme ve anlaşma doğrultusundaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Ancak Taliban söz konusu saldırıların sorumluluğunu üstlenmedi ve ABD saldırısı üzerine bir yorumda bulunmadı.

ABD ve Taliban arasında, Katar’ın başkenti Doha‘da imzalanan tarihi anlaşma uyarınca Taliban’ın yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde, ABD ve müttefikleri Afganistan’daki tüm askerlerini 14 ay içinde çekecek. Ancak Taliban anlaşmanın ardından Afgan güçlerine bahar taarruzu ilan etmişti.

ABD, 2001’de 11 Eylül saldırısından haftalar sonra Afganistan’ı işgal etti. Geçen 19 yılda ülkedeki çatışmalarda 2400’den fazla Amerikan askeri yaşamını yitirdi.