ABD basını: Rusya’nın, NATO saldırısını ihtimal dahilinde tutmasının haklı sebepleri var

ABD merkezli National Interest (NI) dergisinde yayınlanan yazısında Peter Suciu, NATO’nun, Rusya’ya saldırması pek çok kişiye inanması güç ya da abartılı bir senaryo gibi gelse de Moskova’nın bunu ihtimal dahilinde bulundurmak için sebepleri olduğunu kaydediyor.

Yazar Rusya’nın, uzun zamandan beri kendi sınırları yakınlarında NATO’nun askeri eylemlerini artırdığını gördüğünü ekliyor.

Suciu NI yazısında; NATO’nun Ukrayna hava sahası dahil Rusya sınırları yakınlarında stratejik bombardıman uçaklarının uçuşlarını artırmış olmasını, Arktika bölgesindeki askeri faaliyetlerini artırmasını, Polonya’daki hava savunma sistemi altyapısını genişletmesini ve Norveç’in kuzeyindeki radar istasyonunu modernleştirmesini buna birer örnek olarak gösteriyor.

Suciu’ya göre Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasının akabinde Rusya eskisine kıyasla ‘daha kolay yara alabilecek’ bir hale geldi. Zira SSCB döneminde uydu ülkesi olan, yani etkisi altında olan Polonya, Macaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya artık birer NATO ülkesi.

Yazar bu nedenle Rusya’nın, donanma güçlerini yenileyerek, düzenli askeri tatbikatlar yaparak ve yeni tanklar ile hipersonik sualtı füzeleri geliştirerek ’tırnaklarını sivriltmesinin’ şaşılacak bir şey olmadığını belirtti.