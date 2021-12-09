ABD basınından Belarus iddiası: Polonya’ya kaçtı

ABD basını, geçtiğimiz mayıs ayında Ryanair yolcu uçağının Belarus’un başkenti Minsk’e zorla indirildiği sırada kulede görev yapan hava trafik kontrolörü Oleg Galegow’un Polonya’ya kaçtığını iddia etti. Galegow, Polonyalı yetkililere uçağın inişi esnasında kulede Belarus Devlet Güvenlik Komitesi’nden (KGB) bir ajanının bulunduğunu ve önemli bir anda ise kontrolü eline aldığını aktardı.

ABD basını, geçtiğimiz mayıs ayında Atina-Vilnus seferini yapan Ryanair yolcu uçağının Belarus’un başkenti Minsk’e zorla indirilerek Belaruslu muhalif gazeteci Roman Protasevich ile kız arkadaşı Sofia Sapega’nın gözaltına alınması esnasında kulede görevli olan hava trafik kontrolörü Oleg Galegow’un Polonya’ya kaçtığını iddia etti.

Haberlerde, eşi Belaruslu, kendisi ise Gürcistan kökenli olan Galegow’un yazın çıktığı yıllık izinden dönmediği, kendisini arayan arkadaşlarının ve şirket yetkililerinin ise Galegow’a ulaşamadığı belirtildi.

Galegow’un sığındığı Polonya’da yetkililere söz konusu uçağın indirilmesi esnasında kulede yaşananlara ilişkin bilgi verdiği aktarılan haberlerde, yolcu uçağının pilotuna uçakta bomba olduğu bilgisini veren Galegow’un, Polonyalı yetkililere olay esnasında kontrol kulesinde Belarus Devlet Güvenlik Komitesi’nden (KGB) bir ajanın bulunduğunu söylediği aktarıldı.

Haberlerde, KGB ajanının uçağın durumuna ilişkin olarak telefonla birilerine sürekli bilgi verdiğini aktaran Galegow, söz konusu ajanın önemli bir anda kuledeki kontrolü eline aldığını açıkladı.

“YETKİLİLER OLAYIN DOĞRUDAN TANIĞININ BİLGİSİNİ ALMAYI BAŞARDI”

Polonya medyasının konuya ilişkin bilgisine başvurduğu Polonya Özel Kuvvetler Koordinatörü Bakanı Sözcüsü Stanislaw Zaryn yaptığı açıklamada, olayı yalanlamazken Polonyalı yetkililerin uçağın kaçırılmasına ilişkin soruşturma yürüttüklerini, isim vermeksizin Minsk’teki hava trafik kontrol kulesinde yaşanan olayın doğrudan tanığının bilgisini almayı başardıklarını aktardı.

AB ÜLKELERİ HAVA SAHALARINI BELARUS UÇAKLARINA KAPATMIŞTI

Geçtiğimiz mayıs ayında Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağı Belarus hava sahasını kullandığı sırada Belaruslu yetkililerin uçakta bomba bulunduğu iddiası üzerine Minsk Havaalanı’na inmişti.

Belarus’un uçağı inişe zorlamak için bir adet MIG-29 savaş uçağı kaldırmıştı. Uçak 8 saatlik gecikmenin ardından Vilnius’a ulaşmış, çok sayıda ülke uluslararası hukuku çiğnediği, uçak kaçırdığı, yolcuların hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle Belarus’u kınamıştı.

Olayın ardından AB ülkeleri Belarus’a yaptırım kararı almış, AB ülkelerine ait havayolları ise Belarus hava sahasını kullanmaktan vazgeçmiş, Belarus uçaklarına ise AB hava sahası kapatılmıştı.

Protasevich ile Sapega gözaltına alındıktan bir süre sonra konuk oldukları Belarus devlet televizyonunda Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko’yu eleştirmekle hata yaptıklarına ve bazı ülkelerin Lukaşenko’ya karşı muhalefet yapmaları için kendilerini desteklediklerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Protasevich’in ailesi ve arkadaşları söz konusu ifadelerin baskı ve tehdit altında söyletildiğini ileri sürmüştü. Protasevich ile kız arkadaşı Sapega’nın daha sonra bilinmeyen bir adreste ev hapsine alındıkları iddia edilmişti.