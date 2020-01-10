‘ABD Başka Bir İranlı Komutanı Daha Öldürmeye Çalıştı’ İddiası

ABD ordusunun İranlı General Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü gün Yemen’de bir başka üst düzey İranlı komutanı daha öldürme girişiminde bulunduğu ancak başarısız olduğu bildirildi.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan Amerikalı yetkililer, ordunun düzenlediği bir hava operasyonunda İran Devrim Muhafızları bünyesindeki üst rütbeli komutanlardan Abdülrıza Şahlai’nin hedef alındığını ancak görevin başarılamadığını söyledi.

Yetkililer, hem Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani hem de Şahlai’nin onaydan geçen askeri hedefler listesinde yer aldığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları’nın kilit sermayedarlarından biri olarak tanımlanan Şahlai dahil, örgütün mali kaynaklarına darbe vurulmasına yönelik bilgi paylaşanlara 15 milyon dolarlık ödül koymuştu. Bakanlık, Şahlai’nin “uzun zamandır dünya çapında Amerikalılar ve ABD’nin müttefiklerini hedef aldığını” ve Irak’ta koalisyon güçlerine karşı çok sayıda suikast eylemi planladığını belirtiyor. Şahlai’nin eylemleri arasında, Şii milis gruplara silah ve patlayıcı tedarik etmek ve 2011’de Washington’da Suudi büyükelçisine suikast planı yapılması talimatı vermek sıralandı.

İlk olarak Washington Post gazetesinin duyurduğu Şahlai operasyonuyla ilgili olarak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon bir yorum yapmadı. Pentagon sözcülerinden Rebecca Rebarich, “Teröristler ve ABD’nin diğer hasımları için uzun zamandır barınak vazifesi gören Yemen’de 2 Ocak tarihli bir hava operasyonuna ilişkin haberi gördük. Savunma Bakanlığı bölgedeki iddia edilen operasyon hakkında yorum yapmıyor” ifadesini kullandı.

Bu arada Trump Fox News’a yaptığı açıklamada, Süleymani öldürüldüğü sırada İran’ın muhtemelen Bağdat’taki ABD büyükelçiliğine saldırı planı yaptığını ve 4 ABD büyükelçiliğini daha vurmayı hedeflediğini söyledi. Trump, “Muhtemelen Bağdat’taki büyükelçilik olacaktı. Dört büyükelçiliğin olabileceğine inandığımı açıklayabilirim” diye konuştu.

Süleymani 3 Ocak’ta Bağdat Uluslararası Havaalanı’nda ABD’ye ait bir insansız hava aracıyla düzenlenen operasyonda öldürülmüştü. Trump yönetimi, Süleymani’nin Ortadoğu’da çok sayıda Amerikan hedefine karşı yakın zamanda saldırı planları yaptığı gerekçesiyle meşru müdafaa kapsamında bu operasyonu düzenlediğini açıklamıştı. İran Süleymani’nin öldürülmesine 8 Ocak’ta Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu iki üsse füze saldırıları düzenleyerek yanıt vermişti. İran’ın saldırılarında can kaybı olmadı.