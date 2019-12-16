ABD Başkan Trump: Küreselci değilim!

Trump, bazı eyalet ve yerel yönetim yöneticileri ile Beyaz Saray’daki yuvarlak masa toplantısının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

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Çin ile yaptığı birinci faz ticaret anlaşması için “daha önce böyle bir anlaşma hiç yapılmamıştı” sözlerini kullanan Trump, küreselcilere yüklendi.

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“ABD, BU İNSANLARIN UMURUNDA BİLE DEĞİL”

Trump, “Küreselciler, ABD mallarının üretimi için dış kaynak kullanıyordu. Bazı küreselciler bizim gerçekten para kaybetmemizi istiyor. ABD, bu insanların umurunda bile değil.” görüşünü paylaştı.

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“BEN KÜRESELCİLERİN TAM TERSİYİM”

Küreselcilerin bütçe açığını da umursamadığını savunan Trump, “Ben küreselcilerin tam tersiyim. Ben bütçe açıklarını sevmiyorum. Ben bu ülkede fabrikaların ve tesislerin kapatılmasından, başka bir ülkeye gitmelerinden de hoşlanmıyorum.” diye konuştu.

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“BEN KÜRESELCİ DEĞİLİM”

Trump, ülkedeki durumu uzun yıllardır izlediğini belirterek, “Ben küreselci değilim. Bu ülkeyi seviyorum. Bu ülkeye sahip çıkacağız.” diye konuştu. AA