ABD Başkan Yardımcısı Pence “Kovid-19” nedeniyle Florida ve Arizona ziyaretlerini iptal etti

Yazan:
Alaturka Online
-

WASHINGTON (AA) – ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızlı şekilde arttığı Florida ve Arizona eyaletlerine yapacağı ziyaretleri erteledi.

Amerikan basınına konuşan yetkililer, Pence'in gelecek hafta içinde Florida ve Arizona'ya yapacağı ziyaretlerin "önlem amaçlı" ertelendiğini belirtirken, ziyaretlerin yeni tarihine ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

Kovid-19 salgınında en çok etkilenen ülke olan ABD'de, son günlerde vakalar ciddi şekilde artmaya başlamış, ülkede dün 42 binden fazla vaka ile rekor kırılmıştı.

Arizona ve Florida ise en çok vakaya rastlanan eyaletler olarak öne çıkıyor.

Önceki haberMaçın ardından
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?