ABD Başkanı Biden ile Çin lideri Şi Cinping’den 7 ay sonra ilk görüşme: 90 dakika konuştular

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 7 ay sonra ilk kez yeniden iletişim kurdu.

Sozcu.com.tr

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yaklaşık 90 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, iki lider ülkeleri arasındaki ilişkilerin bozulmasının önüne geçilmesi hakkında konuştu.

Washington ve Pekin arasındaki ilişkiler son yılların en kötü seviyesine gerilerken Biden, Ocak ayında göreve geldiğinden bu yana Çin lideri ile yalnızca iki defa görüştü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki liderin “kapsamlı ve stratejik bir görüşme” gerçekleştirdiği ifade edilirken, konuşmada “çıkarların, değerlerin, bakış açılarının kesiştiği ve ayrıldığı konuların” ele alındığı ifade edildi.

Üst düzey bir ABD’li yetkili görüşmede ekonomik konulara, iklim değişikliğine ve corona virüsü salgınına yoğunlaşıldığını söyledi.

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