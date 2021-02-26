ABD Başkanı Biden ile Suudi Kralı Selman arasında telefon görüşmesi

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri bildirildi.

İki liderin, bölgesel güvenliği ele aldığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Yemen’e yönelik askeri müdahalenin sonlandırılması için Birleşmiş Milletler ve ABD tarafından yürütülen yenilenmiş diplomatik çabaların ve ‘Husiler’ olarak anılan Ensarullah hareketinin ‘saldırılarına karşı Suudi Arabistan’ın korunması’ konusunda ABD’nin kararlılığının vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD’nin Suudi aktivistlerin salıverilmesini olumlu karşıladıklarına işaret edildiği aktarılarak, “Başkan Biden, ABD’nin evrensel insan hakları ve hukuka üstünlüğüne verdiği önemi bir kez daha vurguladı” bilgisi yer aldı.

Biden’ın Kral Selman’a, ikili ilişkileri güçlü ve şeffaf yapmak için çalışacağının sözünü verdiğinin belirtildiği açıklamada iki liderin ortak çıkar ve endişe konularında birlikte çalışılması için mutabık kaldığı kaydedildi.

Öte yandan ABD basını, perşembe günü açıklanması beklenen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun, açıklanma tarihinin ertelendiğini duyurmuştu.

Basına konuşan kaynaklar, söz konusu raporun Biden’ın Kral Selman ile yapacağı telefon görüşmesi sonrasına ertelendiğini belirtmişti.