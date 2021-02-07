ABD Başkanı Biden: İran’a yönelik yaptırımlar kaldırılmayacak

CBS News’e konuşan ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımların, İran’ın nükleer anlaşmalar için müzakere masasına dönene kadar kaldırılmayacağını söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD’nin İran’ı müzakere masasına geri getirmek için yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soruya ABD Başkanı Biden, “Hayır” cevabını verdi.

İran’ın uranyum zengileştirmesini bırakması gerektiğini belirten Biden, İran’ın 2015 yılındaki nükleer anlaşma kapsamında belirli sınırlar çerçevesinde uranyumu zengileştirebileceğini söyledi.

İRAN: URANYUMU YÜZDE 20 ZENGİNLEŞTİRMEK İÇİN İŞLEM BAŞLADI

Geçtiğimiz ay İran, yeraltındaki Fordow nükleer tesisinde uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştirmek için yeniden işlemlere başladığını açıklamıştı.

Tahran yönetiminin 2015 yılında altı büyük devletle yaptığı nükleer anlaşmaya göre İran’ın uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştirmesine izin verilmiyordu. Ancak eski ABD Başkanı Donald Trump anlaşmadan 2018 yılında çekildi.

ABD’nin 2018’de nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran’a tekrar yaptırım uygulamaya başlamasının ardından İran birçok kez yürürlükteki anlaşmayı ihlal etmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 1 Ocak’ta yaptığı açıklamada Tahran yönetiminin Fordow tesisinde uranyumu yüzde 20’ye kadar zenginleştirme sürecine tekrar başlamayı planladığının kendisine bildirildiğini duyurmuştu.

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