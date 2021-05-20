ABD Başkanı Biden, İsrail hakkında soru sormak isteyen muhabiri ezmekle ‘tehdit etti’

Yazan:
Alaturka Online
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USA Today’ın aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, kendisine İsrail-Filistin çatışması hakkında soru sormak isteyen bir gazeteciye şaka yaparak, kamyonla ezmekle tehdit etti.

Ford’un ürettiği elektrikli kamyonun direksiyonunda bulunan ABD lideri, kendisine İsrail-Filistin gerilimi hakkında soru sormak istediğini söyleyen kadın gazeteciye, “Hayır, soramazsınız. Tabii eğer, kendinizi kamyonun önüne atıp gaza basmamı beklemezseniz” diye yanıt vererek, hemen ardından bunun bir şaka olduğunu söyledi.  

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