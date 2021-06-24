ABD Başkanı Biden suça savaş açtı: Sıfır tolerans

Geçtiğimiz haftalarda özellikle büyük şehirlerde suç oranlarının artmasından endişe duyan Biden, Cumhuriyetçiler tarafından karşı çıkılan silahlanmaya sınırlandırma getiren tasarısı üzerine konuştu. Biden, “Bu konuda uzun süredir çalışıyorum, silahlanmanın azaltılması ve suçun azaltılması ile ilgili bildiğimiz şeyler var” dedi.

Özellikle yüksek miktarda mermi taşıyan silahlara ihtiyaç olmadığını söyleyen Biden, “Eğer geyikler kurşun geçirmez yelek giymiyorsa böyle bir silaha ihtiyacınız yok” dedi. Biden yasa tasarısının Kongre’den geçmesi konusunda umudunu hiçbir zaman yitirmediğini söyledi. Biden tasarının anayasanın ikinci maddesine karşı olduğunu ve Amerikalıların haklarını sınırlandırdığı eleştirilerine de cevap vererek, “İkinci madde yürürlüğe girdiği günden beri kimlerin ne çeşit silah alabileceğini sınırlıyor. Örneğin bir top satın alamazsınız” ifadelerini kullandı.

‘HAYATLARI KURTARABİLİRİZ’

Biden şiddet suçlarında kullanılan silahların takibi ile ilgili yeni “sıfır tolerans” politikasını açıklayarak, “Kanunları bilerek hiçe sayan silah tüccarlarına sıfır tolerans uygulanacak. Bunu yapabiliriz ve hayatları kurtarabiliriz” diye konuştu.

Biden’ın ortaya koyduğu suçla savaş stratejisi Federal kurumlar tarafından alınacak yeni önlemler ile eyaletlerin ABD Kurtarma Planı’ndan gelen 350 milyon dolarlık fonları bu amaçla kullanabilmesini içeriyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana ABD’nin büyük şehirlerinde cinayet gibi vahşi suç oranlarında %33 artış kaydedildi. ABD genelindeki en büyük 66 polis merkezinin verilerine göre ise 63 merkezde tecavüz, silahlı soygun ve cinayet gibi alanların en az birinde artış var.

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