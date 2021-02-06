ABD Başkanı Biden: Trump’a istihbarat verilmemeli

ABD Başkanı Joe Biden CBS kanalında yayınlanan röportajında, eski Başkan Donald Trump’ın istihbarat brifinglerine erişimi olması gerektiğini düşünmediğini söyledi. Biden buna gerekçe olarak Trump’ın “tutarsız davranışlarını” ve bilgi paylaşması yönünde duyduğu kaygıyı gösterdi.

Bu görüşünün Kongre saldırısıyla bağlantılı olmadığını belirten Biden, “Bu konuda yüksek sesle spekülasyon yapmak istemem. Bence bu istihbarat brifinglerini almasına gerek yok. İstihbarat brifingi almayı ona hak ettiren nedir?” diye konuştu.

Amerikanın Sesi’nin aktardığına göre Beyaz Saray’dan daha önce yapılan açıklamada bu konunun değerlendirilmekte olduğu belirtilmişti.

ABD’de eski başkanlar görevden ayrılmalarının ardından da geleneksel olarak bazı istihbarat brifinglerini alabiliyor. Beyaz Saray’daki görevi sırasında uzun brifingler almamasıyla bilinen eski Başkan Trump, istihbarat camiasını da sık sık eleştirmişti. Trump, istihbarat kurumlarının Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği sonucunu da sorgulamıştı.

AZİL DURUŞMASI GELECEK HAFTA



6 Ocak’ta başkentte Kongre binasına düzenlenen saldırıyı teşvik etmekle suçlanan Trump hakkında gelecek hafta ikinci kez Senato’da azil duruşması yapılacak.

Donald Trump görevdeki son aylarında seçim sonuçlarında usulsüzlük yapıldığını öne sürmüş, sonuçları yargıya taşımış ve Joe Biden’ın Başkanlık görevini devraldığı 20 Ocak’taki yemin törenine de katılmamıştı.

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