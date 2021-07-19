ABD Başkanı Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Beyaz Saray’da bir araya geldi

Oval Ofis‘teki görüşme öncesi basına konuşan Biden, Kral 2. Abdullah‘ı ‘iyi, sadık, düzgün bir arkadaş’ şeklinde niteleyerek, “Her zaman yanımızdaydın ve biz de her zaman Ürdün’ün yanında olacağız” dedi.

Biden, Ürdün’ün ülke olarak zor bir coğrafyada bulunduğuna işaret ederek, bölgedeki gelişmeleri Kral 2. Abdullah ile değerlendirmek istediğini kaydetti.

‘Her zaman güvenebilirsiniz’

Kral 2. Abdullah da Orta Doğu’nun birçok zorlukla karşı karşıya bulunduğunu vurgulayarak, “Bana, ülkeme ve bölgedeki birçok meslektaşımıza her zaman güvenebilirsiniz” ifadesini kullandı.

Kral 2. Abdullah’ın yarın Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile çalışma kahvaltısında bir araya geleceği, gün içinde de Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşeceği kaydedildi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alınması öngörülüyor

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Kral 2. Abdullah’ın ABD ziyaretinde, başta İsrail’deki iktidar değişikliği ve Filistin meselesine etkisi olmak üzere, Suriye ve Irak’taki gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alınmasının beklendiği bilgisini paylaştı.

Uzmanlar, eski Başkan Donald Trump döneminde, sözde Orta Doğu barışı gibi bölgesel konularda, Ürdün’ün kenarda bırakılması nedeniyle iki ülke ilişkilerinin zarar gördüğü, Biden’ın Beyaz Saray’a çıktıktan sonra ilk Arap lider olarak Kral 2. Abdullah ile görüşmesinin anlamlı olduğu yönünde yorumlarda bulundu.

Biden, 26 Temmuz’da da Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek.