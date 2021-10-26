ABD Başkanı Biden: Yeni girişimler başlatmayı planlıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) sanal bir zirvesine katılarak, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı oldu. Zirvede yaptığı açılış konuşmasında Biden, ABD’nin 10 uluslu ASEAN’ın bölgedeki merkezi rolüne bağlı olduğunu belirterek, “ABD ile ASEAN arasındaki ilişki çok hayati, bir milyar insanımızın geleceği için hayati önem taşıyor” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 10 ülkenin yer aldığı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) sanal bir zirvesine katıldı. ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın katıldığı 2017’de Filipinlerin başkenti Manila’daki ASEAN-ABD Zirvesi’nden 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olan Biden zirvede yaptığı açılış konuşmasında, ABD’nin ASEAN’ın bölgedeki merkezi rolüne bağlı olduğunu ve taraflar arasındaki ilişkinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Biden, “Gelecekte bu toplantıları tekrar yüz yüze yapabileceğimizi umuyorum çünkü ABD ile ASEAN arasındaki ilişki çok hayati, bir milyar insanımızın geleceği için hayati önem taşıyor. Ortaklığımız, onlarca yıldır ortak güvenlik ve refahımızın temeli olan özgür ve açık bir Hint-Pasifik’i sürdürmek için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

“ABD’NİN VERDİĞİ ÖNEMİ DOĞRUDAN BENDEN DUYAMNIZI İSTİYORUM”

Açılış konuşmasında, ABD’nin ASEAN ile birçok önemli konu üzerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında iki taraf arasındaki iş birliğinin daha da önem kazandığını aktaran Başkan Biden, ABD’nin ASEAN ile ilişkilerine verdiği öneme dikkat çekti. Biden, “ABD, Hint-Pasifik ve kurallara dayalı bölgesel düzende ASEAN bakış açısını ve Hint-Pasifik’i güçlü bir şekilde desteklemektedir. 21. yüzyılı şekillendirecek zorlukların üstesinden gelmek, Covid-19 salgınıyla mücadelede ilerlemek, iklim kriziyle mücadele etmek, siber savunmalarımızı güçlendirmek, deniz ve ticaret özgürlüğünü destekleyen yeni teknolojiler üretmek ve çok daha fazlası için birlikte çalışırken devam eden işbirliğimiz daha da önem kazanıyor. Bu nedenle her birinizi dinlemeyi ve bugünkü tartışmamızı sabırsızlıkla bekliyorum, fakat hepinizin ASEAN ile ilişkimize ABD’nin verdiği önemi doğrudan benden duymanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

“YENİ GİRİŞİMLER BAŞLATMAYI PLANLIYORUZ”

ABD’nin, ASEAN ile ilişkilerini derinleştirmek adına yeni yollar aradığını belirten Biden, toplamda 100 milyon doları aşan çeşitli konularda ikili işbirliğini geliştirmek adına yeni girişimler başlatmayı planladıklarını aktardı. Başkan Biden, “Yakın zamanda bölgeye yaptığı bir gezide Başkan Yardımcısı Harris’in yaptığı gibi bizi görmeyi bekleyebilirsiniz. Benim şahsen size ulaştığımı görmeyi bekleyebilirsiniz. ABD’nin, uzun süredir devam eden işbirliğimizi, yeni yollar ve bakanlar diyaloğu izleyerek derinleştirdiğini, ülkelerimize yatırım yaptığını ve bu kritik bölgede kapsayıcı bir refah sağladığını görmeyi bekleyebilirsiniz. Aslında, 100 milyon doları aşan çeşitli konularda işbirliğimizi geliştirmek için yeni bir program ve girişimler başlatmayı planlıyoruz” dedi.

“SONUÇ OLARAK ASEAN ESASTIR”

Ayrıca konuşmasına, ASEAN’ın Hint-Pasifik’in bölgesel mimarisi gerekliliğine ve ABD’nin ASEAN merkeziyetine bağlılığına dikkat çekerek son veren Biden, “Sonuç olarak, ASEAN esastır. ASEAN’ın Hint-Pasifik’in bölgesel mimarisi için gerekli olduğunu ve ABD’nin ASEAN merkeziyetine bağlı olduğunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu, ortak bölgemizin refahını ve güvenliğini korumak için bir temel taşıdır. Bilmenizi isterim ki, sizinle sadece ortak ilgi alanlarımızı değil, aynı zamanda ne kadar büyük veya güçlü olursa olsun, her ülkenin eşit bir alanda rekabet edebileceği ve başarılı olabileceği bir bölge için, ortak değerlerimizi ve ortak vizyonumuzu ilerletmek için sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Bu nedenle hepinize bu fırsat için teşekkür etmek istiyorum. Bunun birçok toplantıdan ilki olmasını dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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