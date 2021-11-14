ABD Başkanı Biden zor durumda! Baskı artıyor

Enflasyonun ve özellikle de yakıt fiyatlarının son yılların en yüksek seviyelerine yükselmesi ABD’de Başkan Joe Biden’ın üzerindeki baskıyı artırıyor.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer Biden’a acil durum petrol rezervlerini devreye sokma çağrısı yaptı.

Schumer New York’ta düzenlediği basın toplantısında gelinen noktada akaryakıt pompasında acil bir rahatlamaya ihtiyaç olduğunu söyledi ve bunun için bakılacak adresin Stratejik Petrol Rezervi olduğunu belirtti.

PETROL FİYATLARI VARİL BAŞINA 80 DOLARI AŞTI

VOA Türkçe’nin Reuters’tan aktardığı habere göre uzmanlar, Stratejik Petrol Rezervleri’nin kullanılmasının sadece kısa dönem etkisi olacağını ve bunun Amerikan üretim kapasitesini arttırmayacağı uyarısında bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları ve araç satışları üretici fiyatlarında önemli oranda artışa neden olmuş durumda. Petrol fiyatları da varil başına 80 doların üstüne çıktı. Petrol üretici ülkeleri bir araya getiren OPEC de Amerika’nın ‘üretimi arttırın’ çağrılarına kulağını tıkamış durumda.

Salgından sonra Amerikan ekonomisinin zayıflamasıyla arz ve talebin tedarik zincirindeki zorluklar nedeniyle dengesinin bozulduğunun mesajını veren Schumer bundan hiçbir endüstrinin kaçamadığını ama yakıt fiyatlarının en fazla etkilenen olduğunu söyledi ve “Yakıt fiyatlarını şimdi düşürelim ve bu onu yapacak” dedi.

‘ENFLASYONUN ARTMASININ NEDENİ BIDEN DEĞİL COVID-19’

Biden’ın ekonomik danışmanları enflasyonun artmasına neden olarak Biden’ın politikalarının değil, COVID-19’la bağlantılı küresel sorunların etken olduğunu belirtiyor.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Brian Deese, enflasyonun şu sıralar yüksek olduğunu kabul etmekle birlikte Biden’ın göreve başladığında ekonomik krizle karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Jenet Yellen’la Deese hafta sonu çeşitli televizyon programlarına katıldı. İki isim de alınan önlemler ve Biden’ın yaklaşık 2 trilyon dolarlık sosyal altyapı paketinin enflasyonun aşağı doğru inmesine yardımcı olacağını kaydetti. Deese, CNN’e yaptığı açıklamada da acil harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Deese, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin paketi bu hafta oylatacağına emin olduğunu söyledi. Paketin yürürlüğe girmesi için Senato’dan da onay olması ve Biden tarafından imzalanması gerekiyor. Demokratlar paketin ayrıntılarıyla ilgili olarak hala uzlaşabilmiş değil.

BIDEN’A DESTEK ORANI YÜZDE 41

Senato Çoğunluk Lideri Schumer ise Demokratlar’a gönderdiği mektupta paketin Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmeden Senato’nun gündemine gelmeyeceğini söyledi.

Yüksek enflasyon rakamlarının maaşları eritmesi Biden için siyasi bir risk. Son anketlerde Biden’a destek oranı yüzde 41.

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