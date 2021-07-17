ABD Başkanı Biden’dan sosyal medya devlerine aşı karşıtlığı suçlaması: İnsanları öldürüyorlar

ABD’de göreve geldiği günden bu yana en büyük önceliğini corona virüsüyle mücadeleye veren ABD Başkanı Joe Biden, salgın sürecinde başta Facebook olmak üzere sosyal medya devlerine savaş açtı.

Beyaz Saray’da basın mensuplarına konuşan Biden, sosyal medyada aşı karşıtları tarafından yayılan yanıltıcı bilgilere dikkat çekti. Bir gazetecinin, “Facebook gibi sosyal medya platformlarına mesajınız nedir?” sorusu üzerine çok sert bir tepki veren Biden, “İnsanları öldürüyorlar. Şu anki pandemi yalnızca aşı olmayanlar arasında ve insanları öldürüyorlar” ifadelerini kullandı.

BİLGİLERİN YÜZDE 65’İ 12 KİŞİDEN ÇIKIYOR



Biden’ın ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki de açıklamalarda bulundu. Biden yönetiminin sosyal medya platformlarıyla sık sık iletişim kurduğunu belirten Psaki, “Sosyal medya platformlarını halk sağlığıyla ilgili ABD’lilerin karşılabileceği tehlikelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Sosyal medyadaki aşı karşıtı yanıltıcı bilgilerin yüzde 65’i yaklaşık 12 kişi tarafından üretiliyor” dedi.

Beyaz Saray’ın sosyal medya şirketlerine kaliteli bilgiye yer vermeleri için destek verdiğini de ekleyen Psaki, bir platformdan engellenen bir kişinin diğerlerinde de aynı durumu yaşaması gerektiğini söyledi.

FACEBOOK: HAYAT KURTARIYORUZ

Biden ve Psaki’nin açıklamalarının ardından Facebook’tan yanıt geldi. New York Post’un haberine göre şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Gerçeklere dayanmayan iddiaları ciddiye almıyoruz. Gerçek şu ki, 2 milyardan fazla insan Facebook’ta aşıyla ilgili doğrulanmış bilgilere ulaştı. Bu internetteki herhangi bir yerden daha fazla. 3.3 milyon ABD vatandaşı bizim araçlarımızı kullanarak aşıya nereden ulaşacağını buldu. Facebook hayatların kurtulmasına yardım ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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