ABD Başkanı Biden’dan Türkiye adımı

Jeff Flake, yaptığı açıklamada “ABD’nin uzun süredir NATO müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkisinin stratejik önemi göz önüne alındığında, Başkan Biden’ın bu büyükelçilik adaylığı ile bana duyduğu güvenden onur ve gurur duyuyorum” dedi.

Büyükelçiliğinin her iki ülke için de önemli bir zamanda çok önemli bir görev olduğunu belirten Flake, “Cheryl ve ben hizmet etme fırsatı için minnettarız ve Türkiye’nin sıra dışı insanlarını tanımaya hevesliyiz” açıklamasında bulundu.

Medium hesabından bilgilendirmede bulunan Flake, “Senato tarafından onaylanırsam, yurt dışında ABD çıkarlarını temsil eden güçlü, deneyimli ve yetenekli bir ekibe katılmaktan memnuniyet duyacağım. Hem ABD Temsilciler Meclisinde hem de senatoda görev yapmış biri olarak, kongrenin ABD dış politikasında oynadığı rolü anlıyor ve takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Rus savaş uçağı, Karadeniz’de ABD keşif uçağını uzaklaştırdıİlginizi Çekebilir ABD’de enflasyon beklentileri aştı, dolar yükseldi