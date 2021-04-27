ABD Başkanı Joe Biden, asgari ücret artışına ilişkin kararnameyi imzaladı

WASHINGTON (AA) – ABD Başkanı Joe Biden, federal kurumlarda çalışan işçiler için asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasına yönelik kararnameye imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın imzaladığı söz konusu kararnamenin, ekonomiyi ve verimliliği teşvik edeceği, işçilerin verimliliğini artırarak daha kaliteli işler üretmeleri sonucu vergi mükellefleri için değer sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, federal kurumlarda çalışan işçiler için halihazırda 10,95 dolar olan asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılacağı kaydedildi.

Tüm federal kurumların 30 Ocak 2022'den başlayarak yeni asgari ücret oranını sözleşmelerine dahil etmeleri gerekeceği ifade edilen açıklamada, 30 Mart 2022'ye kadar tüm kurumların söz konusu oranı yeni sözleşmelerde uygulaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, asgari ücretin enflasyona endeksli olmaya devam edeceği, böylece ücretin yaşam maliyetindeki değişiklikleri yansıtacak şekilde otomatik olarak ayarlanacağı aktarıldı.

Biden, asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasına ilişkin düzenlemeyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik mart ayında onaylanan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine dahil etmek istemiş, Cumhuriyetçilerin yanı sıra bazı Demokratların da "işsizliği artıracağı" gerekçesiyle karşı çıktığı düzenleme, bütçe kurallarına uygun olmadığının kararlaştırılması üzerine destek paketinde yer alamamıştı.