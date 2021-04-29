ABD Başkanı Joe Biden Kongredeki ilk konuşmasını yaptı:

WASHINGTON (AA) – ABD Başkanı Joe Biden, Kongredeki ilk konuşmasında, eğitim, çocuk bakımı ve ailelere yönelik harcama paketini, Kovid-19 ile mücadelede alınan yolu ve Amerikan dış politikasının detaylarını anlattı.

Biden, 20 Ocak 2021’den bu yana ilk kez Kongre ortak oturumunda Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine hitap etti.

Yıllar boyunca birçok başkanın bu kürsüye gelerek, savaş ilanı, barış kutlaması, yeni plan ve olanakların duyurulması gibi konularda konuştuğuna işaret eden Biden, "Bugün buraya krizden ve fırsatlardan konuşmak için geldim. Ülkemizi yeniden inşa etmek ve demokrasimizi yeniden diriltmek konusunda konuşmak için geldim." diye konuştu.

Görevdeki 100. gününün arifesinde bu konuşmayı yaptığını vurgulayan Biden, şu anda yüzyılın en kötü salgını ve Büyük Buhran’dan bu yana en kötü ekonomik kriz ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Biden, "Şimdi görevdeki 100. günümde şunu ülkeme söyleyebilirim ki, Amerika yeniden hareket halinde.” diye konuştu.

– Biden virüse karşı savaşlarını anlattı

İlk olarak görevindeki ilk 100 gününde 100 milyon Kovid-19 aşısı sözü verdiğini ve şu ana kadar 220 milyon doz aşı vurulduğunu vurgulayan Biden, ülkenin tüm olanaklarını aşı için seferber ettiklerini vurguladı.

Biden elde ettikleri tüm başarılara rağmen şu anda virüse karşı gardlarını düşürmemeleri gerektiğinin altını çizerek, "Ancak bu gece size şunu söyleyebilirim ki son 100 yılda tarihimizdeki en kötü salgınların birinde, ülkemizin gördüğü en büyük lojistik başarıya ulaştık."dedi.

– "Çin ile çatışma peşinde değiliz"

Dış politika konusunda da önemli sözler verdiklerini belirten Biden, “Çin de dahil tüm ülkelerin küresel ekonomide aynı kurallarla oynadığından emin olacağım. Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile telefon görüşmesinde kendisine de söyledim, rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz ve çatışma peşinde değiliz.” ifadesini kullandı.

Biden, tüm dünyada Amerika’nın çıkarlarını savunmaya devam edeceklerini ifade ederek “Şi’ye Hint-Pasifik bölgesindeki güçlü askeri varlığımızın, tıpkı Avrupa’daki NATO askerleri gibi olduğunu, niyetimizin bir çatışma başlatmak değil, bir çatışmayı önlemek olduğunu bildirdim.” bilgisini paylaştı.

ABD’nin insan hakları ve temel özgürlükleri savunmaya devam edeceğinin de altını çizen Biden, “Sorumluluk sahibi hiçbir Amerikan başkanı, temel insan hakları ihlal edilirken sessiz kalamaz.” ifadesini kullandı.

– Rusya'ya "iş birliği" mesajı

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde de bir çatışmanın peşinde olmadıklarını ancak eylemlerinin bir sonucu olacağını söylediğini aktararak, "Rusya’nın seçimlerimize müdahalesine, hükümetimiz ve işletmelerimize siber saldırısına orantılı yanıtlar verdik. Ancak konu ortak çıkarlarımıza geldiğinde iş birliği içinde olabiliriz. Putin, bizim gerekli cevapları vereceğimizi çok iyi anladı.” diye konuştu.

İran ve Kuzey Kore’nin nükleer programlarının dünya için ciddi tehdit olduğunun altını çizen Biden, “Bu ülkelerin ortaya çıkardığı tehditlerle, diplomasi ve mutlak kararlılıkla mücadele için müttefiklerimizle yakından çalışacağız.” diye konuştu.

– Afganistan'daki askerler için "artık eve dönme zamanı" mesajı

ABD’nin şu anda dünyadaki en büyük savaş güçlerinden birine sahip olduğunun altını çizen Biden, “Amerikan liderliği, Afganistan’daki sonsuz savaşı bitirmek anlamına geliyor.” dedi.

Biden, Afganistan’a 11 Eylül saldırılarının hesabını sormak üzere gittiklerini belirterek, "Usame Bin Ladin’e adaleti sağladık ve Afganistan’daki El-Kaide’nin terör tehdidini azalttık. 20 yıllık kahramanlık ve fedakarlığın ardından, ülkemizdeki askerleri evine getirme zamanı." ifadesini kullandı.

– "Beyaz ırkçılık bir terörizmdir ve bunu görmezden gelemeyiz"

Şu anda terör tehditlerinin dünyanın birçok yerinde olduğunu ve ABD’nin bununla mücadele kararlığını sürdürdüğünü vurgulayan Biden, “İstihbarat ajanslarımızın kararını görmezden gelemeyiz. Bugün bizim vatanımıza en büyük terör tehdidi beyaz ırkçılıktır. Beyaz ırkçılık bir terörizmdir ve bunu görmezden gelemeyiz. Amerikalılar, ülkemizin ruhunu iyileştirmek için bir araya gelmeliyiz.” çağrısı yaptı.

Biden, ülkedeki ırk eşitliği tartışmalarına da değinerek, “Şimdi bir araya gelmeliyiz. Güvenlik güçlerimiz ve hizmet ettikleri toplumlar arasında güveni yeniden tesis etmek için, ceza adaleti sistemimizde sistematik ırkçılığın kökünü kazımak için yeniden bir araya gelmeliyiz.” ifadesini kullandı.

– “Amerikan halkını bu silahlı şiddet salgınından korumak için elimden geleni yapacağım"

Silah satışı konusundaki kanuni açıkları da kapatmaya çalışacaklarını belirten Biden, “Bunu kimseye söylememe gerek yok ama silahlı şiddet bu ülkede bir salgın.” diye konuştu.

Yarı otomatik silahların yasaklanması ve sabıka kaydı konusunda önemli adımlar attıklarını kaydeden Biden, “Amerikan halkını bu silahlı şiddet salgınından korumak için elimden geleni yapacağım. Şimdi Kongrenin harekete geçme zamanı.” değerlendirmesini yaptı.

– "Göçmenlik konusundaki yorucu savaşı bitirelim"

Göçmenlik konusunun da her zaman ABD’nin en önemli konularından biri olduğuna işaret eden Biden, “Göçmenlik konusundaki yorucu savaşı bitirelim. 30 yıldan uzun süredir siyasetçiler göçmenlik reformundan bahsediyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Şimdi bunu düzeltme zamanı.” dedi.

Amerikan demokrasisini korumak için bütün imkanları kullanacaklarını vurgulayan Biden, “Otokrasiler asla geleceği kazanamaz. Amerika kazanacaktır. Gelecek Amerika’nın olacak.” mesajını verdi.

Amerikan İstihdam Planı’nın, işletmelerin 21. yüzyıl ekonomisinde başarılı olmasına yardımcı olacağını belirten Biden, planın milyonlarca insanın işlerine geri dönmesini sağlayacağını anlattı.

– Amerikan Aileleri Planı'nı açıkladı

Biden, gelecek için aileler ve çocuklara da yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu nedenle, bugün Amerikan ailelerinin karşı karşıya olduğu en büyük 4 sorunu ele alan Amerikan Aileleri Planı'nı sunuyorum.” dedi.

Amerikan Aileler Planı’nın iyi eğitime erişimi mümkün kılacağını aktaran Biden, planın kaliteli ve uygun fiyatlı çocuk bakımına erişimi de sağlayacağını dile getirdi.

Biden, planla 12 haftaya kadar ücretli aile ve tıbbi iznin de sağlanacağını, milyonlarca aileye doğrudan nakit yardımı yapılacağını anlattı.

Söz konusu planların nasıl finanse edileceğine de değinen Biden, bütçe açıkları artırılmadan bunun yapılabileceğini kaydetti.

– "İşi ödüllendireceğiz, serveti değil"

Biden, yılda 400 bin dolardan az kazanan insanlara herhangi bir vergi artışının uygulanmayacağının altını çizerek, kurumsal şirketlerin ve Amerika'nın en zengin yüzde 1’inin adil paylarını ödeme zamanının geldiğini kaydetti.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmanın, ülkenin en büyük 55 şirketinin geçen yıl federal gelir vergisi ödemediğini gösterdiğine işaret eden Biden, “Adil paylarını ödemeleri için kurumlar vergilerini yeniden düzenleyeceğiz ve işletmelerinin yararlanacağı kamu yatırımlarının ödenmesine yardımcı olacağız. İşi ödüllendireceğiz, serveti değil.” dedi.

Biden, "Amerikalıların en zengin yüzde 1’i, 400 bin dolar veya fazla kazananlar için en yüksek vergi dilimini yüzde 39,6’ya çıkarıyoruz.” diye konuştu.

Kimseyi cezalandırmadıklarına işaret eden Biden, orta sınıfın vergi yükünü artırmayacaklarını kaydetti.