ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesine tepkiler

KOCAELİ (AA) – ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile ilçe belediye başkanları kınama açıklaması yaptı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kısa tarihi zulüm, katliam ve işgallerle dolu emperyalist bir ülkenin liderinin 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesi kabul edilemez. Tam da kendi ülkesini tarif ettiği anlaşılıyor. Türkiye'nin dostluğunun çok değerli olduğunu anlayacağı günler yakındır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ifadeyi reddettiğini ve şiddetle kınadıklarını belirterek, "Azınlıkların hayatlarını huzur içinde sürdürmeleri için imkanlarını seferber etmiş bir milleti soykırım yapmakla suçlamak düpedüz ahmaklıktır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabında, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin tepki gösterdi.

Büyükakın, açıklamasında, "Tarih siyasi hesaplaşmalara ve gündelik ucuz siyasete feda edilemez. ABD Başkanı Biden’ın, 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını şiddetle kınıyor, buram buram popülizm kokan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz. ABD Başkanı'na kendi tarihine ve bugününe bakmasını tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise sosyal medya hesabında, "Savaşta dahi düşmanına sergilediği medeni tavırlarla dünyaya örnek bir millete, sözde 'soykırım' terimini kullanan ABD Başkanı Joe Biden'ın sözleri bizim için yok hükmündedir. Katliam görmek istiyorlarsa kendi tarihlerine bakmaları yeterlidir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de sosyal medya hesaplarından ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin tepki gösterdi.