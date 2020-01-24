ABD Başkanı Trump Ortadoğu Barış Planını Haftaya Açıklıyor

Amerika Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir ertelediği Ortadoğu Barış Planı’nı önümüzdeki hafta Salı günü açıklaması bekleniyor.

Cumhuriyetçi Parti’nin toplantısına katılmak üzere Florida’ya giderken uçakta gazetecilere konuşan Başkan Trump, “Büyük bir plan bu ve gerçekten işe yarayacak”ifadelerini kullandı.

Trump, önümüzdeki hafta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz’ı Beyaz Saray’da ağırlayacak. Gantz ve Netanyahu, Mart ayında yapılacak genel seçimlerde bir kez daha yarışacak iki isim.

Trump, birbirine rakip iki liderin Beyaz Saray’a birlikte bir ziyaret gerçekleştirecek olmasının kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.

Trump, “İkisi de anlaşma istiyor ve barışı görmek istiyorlar” dedi.

Filistin Başkan Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi ve Amerika Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması kararına karşı öfkeliler. Filistin Doğu Kudüs’ün gelecekte kurulacak Filistin Devleti’nin başkenti olmasını istiyor. Ayrıca son olarak Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim yerleri konusundaki açıklamaları da Filistin tarafında tepkilere neden oldu.

Trump, Filistinlilerin kendisinin barış planı ilk açıklandığında negative tepki göstereceklerini ama aslında planın onlar açısında son derece olumlu olduğunu iddia etti.

Trump yönetimi Haziran ayında planın ekonomik kısmına ilişkin açıklamalar yapmış ve Filistin’e 50 milyar dolarlık uluslararası yatırım önerisinden bahsetmişti. Ancak Filistin konunun sadece ekonomik düzeye indirgenemeyeceği eleştirisinde bulunmuş ve planı kabul etmeyeceğini söylemişti.