ABD Başkanı Trump polis reformu kararnamesini imzaladı

ABD’de George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından gündem olan ‘polis reform kararnamesi’ ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalandı.

Kararname ‘güvenlik güçleri için ulusal bir sertifika ve akreditasyon sistemi’ ve ‘görevini kötüye kullananların bilgilerinin bir veri tabanında toplanmasını’ içeriyor.

Polis şiddetine kurban giden çok sayıda siyahın ailesini temsil eden insan hakları avukatı Lee Merritt, polis reformuna ilişkin Beyaz Saray yetkilileriyle yaptığı görüşmenin detaylarını PBS televizyonunda yayımlanan “NewsHour” programında paylaştı.

Kararnamenin içeriğine ilişkin detayları da anlatan Merritt, “Kararnamede, bazı güvenlik güçlerinin görevlerini ciddi şekilde kötüye kullandığı ve özellikle siyahi toplumlarda kendilerine karşı bir güvensizliğe yol açtıklarının kabul edildiği bir açıklamaya yer verilecek” dedi.

Merritt kararname kapsamında, akıl hastası, bağımlı ya da evsiz kişilerle ilgilenen polis memurlarının akıl sağlığının kontrol edilmesi için polis teşkilatları ile çalışılması konusunda Sağlık Bakanlığı’na talimat verileceğini ifade etti.

George Floyd gösterileri çok sayıda kente yayıldı

Minneapolis’te 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs’ta gözaltına alınırken bir polisin ensesine basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkedeki polis şiddetini bir kez daha gündeme getirmişti.

‘Polis reformu’ ve ‘ırkçılığa son’ talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

New York ve Minneapolis de dahil olmak üzere birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken, Trump da federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalayacağını belirtmişti.