ABD Başkanı Trump, Suudi Savunma Bakan Yardımcısı ile İran’ı görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman‘ın dün Beyaz Saray’da İran konusunda bir görüşme yaptıkları bildirildi.

Trump ile Oval Ofis’te gerçekleşen görüşmesine ilişkin Twitter’dan paylaşımda bulunan bin Selman, isim zikretmeden İran ve diğer bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.

Washington’a Trump ile görüşmeye Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın talimatı üzerine geldiğini anımsatan Bakan Yardımcısı bin Selman, Trump’a ülkesinin mesajını getirdiğini aktardı.

Halid bin Selman’ın paylaştığı fotoğraflarda, söz konusu görüşmeye Trump’ın Başdanışmanı Jared Kushner’in yanı sıra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Victoria Coates’in de katıldığı görülüyor.

Upon directives from HRH the Crown Prince, I had the pleasure of meeting with @RealDonaldTrump yesterday to deliver a message from the Crown Prince, and review aspects of our bilateral cooperation, including efforts to confront regional and international challenges. pic.twitter.com/q7uXlgSjx8 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 7, 2020

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani‘nin öldürülmesinden sonra nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin konuların ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray, dünkü görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Bin Selman, bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın uluslararası ilişkiler danışmanı ve ulusal güvenlik danışman yardımcısı David Quarrey ve İngiliz savunma bakanıyla görüştüğü bilgisini verdi.

Suudi bakan, görüşmede ‘terör karşı uluslararası ve bölgesel çabaların’ görüşüldüğünü kaydetti.