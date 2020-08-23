ABD Başkanı Trump’ın ablasının ses kayıtları ortaya çıktı: Trump hakkında ‘prensipleri olmayan bir yalancı’ demiş

ABD Başkanı Donald Trump’a ilişkin ablası Maryanne Trump Barry’nın sarf ettiği sözler, yeğeni Mary Trump tarafından gizlice kaydedildi. Yeğen Trump’ın amcası Donald Trump ile ilgili dikkat çekici iddiaların olduğu kitap büyük tartışmalara sebep oldu.

Amerikan basını tarafından yayınlanan ses kaydına göre, abla Trump ABD Başkanı olan kardeşi için “Onun bu tweetleri ve yalanları, Tanrım. Bu sahtekarlık ve acımasızlık” diyor.

Abla Maryanne Trump söz konusu kayıtta ayrıca, kardeşi Donald Trump’ın üniversite sınavlarında kendisi yerine bir başka arkadaşını sınava soktuğunu da iddia ediyor.